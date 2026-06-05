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Economia São João impulsiona Polo de Confecções e eleva confiança dos empresários em Pernambuco Pesquisa do NTCPE mostra que 77% dos empresários esperam vendas superiores às de 2025

A proximidade das festas juninas tem aquecido o Polo de Confecções de Pernambuco e elevado a confiança dos empresários do setor. É o que revela a edição especial de São João do ICETEC (Índice de Confiança do Empresário do Setor Têxtil e de Confecções), divulgada pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE).

Segundo o levantamento, 77% dos empresários acreditam que o desempenho comercial deste ano será melhor ou muito melhor em comparação ao período junino de 2025. Apenas 11,5% projetam estabilidade e o mesmo percentual prevê resultados inferiores.

Os dados indicam que o São João continua sendo um dos principais motores econômicos para a cadeia produtiva da moda no estado. Para mais da metade dos entrevistados, o período deve gerar um crescimento moderado no faturamento, enquanto cerca de 36% esperam impactos altos ou muito altos nas receitas.

A expectativa positiva também tem reflexos na produção. Mais da metade das empresas já estava com a fabricação voltada para a temporada junina no momento da pesquisa, e 86,5% dos empresários informaram aumento no volume de peças produzidas para atender à demanda.

O aquecimento do mercado também provocou ajustes operacionais. Algumas empresas ampliaram a contratação de facções externas, adotaram horas extras ou recorreram à mão de obra temporária para reforçar a produção.

Apesar do cenário favorável, os empresários apontam desafios relacionados ao aumento dos custos. Quase 70% das empresas reajustaram os preços dos produtos para compensar gastos maiores com matéria-prima, logística e mão de obra. Além disso, mais da metade relatou dificuldades no abastecimento de insumos.

A pesquisa também mostra que os consumidores estão mais atentos aos preços. Segundo os empresários, a sensibilidade ao valor dos produtos aumentou nos últimos meses. Mesmo assim, a loja física segue como principal canal de vendas, acompanhada pelo crescimento das plataformas digitais, especialmente Instagram e WhatsApp.

Ao final da temporada, o nível de satisfação permanece elevado. Mais da metade dos empresários declarou estar totalmente satisfeita com os resultados alcançados durante o ciclo junino de 2026.

Para o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, os números confirmam a importância econômica do São João para o setor. Segundo ele, o alto índice de confiança demonstra a capacidade das empresas de se adaptarem aos desafios e responderem à demanda do mercado.

*Com informações da assessoria

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