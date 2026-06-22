A- A+

São João São João movimenta mais de R$ 1 bilhão e fortalece cultura de investimentos em Pernambuco Tradição junina aquece a economia, gera renda, impulsiona negócios e fortalece a educação financeira

O São João pernambucano vai muito além das celebrações culturais. Considerada uma das principais manifestações populares do Nordeste, a festa também exerce papel relevante na economia estadual, impulsionando diversos setores e gerando oportunidades de renda para milhares de pessoas.

Levantamento da Fecomércio Pernambuco, com base em dados da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, aponta que o ciclo junino movimentou cerca de R$ 1,1 bilhão em receitas e atraiu aproximadamente 1,6 milhão de pessoas em 2025. O impacto positivo alcança segmentos como turismo, hotelaria, transporte, alimentação, comércio e entretenimento, beneficiando tanto grandes empresas quanto pequenos empreendedores.

Além do aquecimento econômico, o período tem contribuído para mudanças importantes nos hábitos financeiros da população. A ampliação do uso de ferramentas digitais, como Pix, aplicativos de gestão financeira e meios eletrônicos de pagamento, tem modernizado as relações comerciais nas feiras, barracas e eventos juninos, favorecendo a formalização de negócios e ampliando o acesso a serviços financeiros.

Para Artur Sales, líder da XP em Pernambuco, o estado acompanha uma transformação nacional no comportamento dos investidores.

“Há alguns anos, o acesso ao mercado financeiro era restrito a um grupo muito específico. Hoje, a democratização da informação e o avanço das plataformas digitais aproximaram os brasileiros dos investimentos, e Pernambuco participa ativamente desse movimento”, afirmou.

Dados da B3 mostram que Pernambuco conta atualmente com mais de 169 mil investidores pessoas físicas, que somam cerca de R$ 10 bilhões em custódia. Entre 2024 e 2025, o número de investidores em produtos de renda variável no estado registrou crescimento de 6,39%.

Segundo o especialista, períodos de grande movimentação econômica, como o São João, representam uma oportunidade para que empreendedores adotem estratégias de planejamento financeiro e construam uma visão de longo prazo para seus negócios.

“Muitos comerciantes e prestadores de serviços registram um aumento significativo nas vendas durante o período junino. O desafio é transformar parte desse resultado em planejamento, organização financeira e investimentos que contribuam para o crescimento sustentável da atividade econômica ao longo do ano”, destacou.

Apesar de o perfil do investidor pernambucano ainda apresentar características conservadoras, Sales observa uma abertura gradual para a diversificação dos investimentos.

“O conservadorismo continua presente, mas percebemos uma evolução importante. Cada vez mais pessoas compreendem que diversificar a carteira é uma forma de proteger o patrimônio e buscar melhores oportunidades de rentabilidade”, explica.

O avanço da cultura de investimentos também chega ao interior do estado, onde a relação de confiança e proximidade continua sendo um fator decisivo para a tomada de decisões financeiras.

“No interior, o contato presencial ainda tem grande valor. A confiança é construída na conversa, na escuta e no acompanhamento próximo. É um cenário que apresenta desafios, mas também um enorme potencial de crescimento”, avalia.

Entre o som das sanfonas, as quadrilhas e as tradições que atravessam gerações, Pernambuco demonstra que é possível unir cultura, desenvolvimento econômico e educação financeira. Em um estado onde a festa movimenta milhões de pessoas e bilhões de reais, o São João reafirma seu papel como importante motor de prosperidade e geração de oportunidades.

Veja também