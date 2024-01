A- A+

VIAGENS São Paulo e Recife são os destinos nacionais mais buscados por estrangeiros, segundo a Decolar Estudo lista os 10 destinos mais procurados no País para as férias de janeiro de 2024

A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – revela os 10 destinos brasileiros mais buscados por estrangeiros para as férias de janeiro de 2024. O estudo foi realizado com base na procura de passagens aéreas por estrangeiros para viagens ao Brasil.

“Observamos um crescente interesse de estrangeiros pelo nosso País, o que demonstra a confiança dos viajantes em explorar as maravilhas do Brasil, entre destinos repletos de cultura, história e belezas naturais. Outros motivos para esse crescimento são a maior oferta de malha aérea e a valorização do real frente a outras moedas, como o peso”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar.

Ranking

Na liderança do ranking de destinos brasileiros mais procurados por estrangeiros está a cidade de São Paulo, seguido pelos destinos nordestinos de Recife (2º) e Salvador (3º), além de Maceió (7º) e Natal, em 8ª posição. O Sul do Brasil conta com 4 menções, estando na lista as cidades de Florianópolis (4º), Porto Alegre (5º), Navegantes (9º) e Curitiba (10º). O Rio de Janeiro completa o ranking, na 6ª posição.

“O estudo também apontou que os maiores emissores de viajantes para as férias de janeiro de 2024 no Brasil, são as cidades de Buenos Aires (AR), Santiago (CL), Cordoba (AR), Montevidéu (UY) e Lisboa (PT)”, completa o executivo.

Confira o ranking:

1º - São Paulo (SP)

2º - Recife (PE)

3º - Salvador (BA)

4º - Florianópolis (SC)

5º - Porto Alegre (RS)

6º - Rio de Janeiro (RJ)

7º - Maceió (AL)

8º - Natal (RN)

9º - Navegantes (SC)

10º - Curitiba (PR)

Sobre o levantamento

O estudo foi realizado com base na procura de estrangeiros por passagens aéreas a destinos nacionais no site e app da Decolar para viagens em janeiro de 2024.

