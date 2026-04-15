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BRASIL São Paulo ganha o PORTE, novo grupo de relacionamento empresarial O PORTE nasce com a proposta de ser um ambiente pautado por relações de confiança

A partir desta quarta-feira (15), São Paulo passa a contar com um novo polo de relacionamento empresarial. Surge o PORTE, grupo idealizado por André Farias.

Trata-se de um círculo seleto que reúne acionistas, CEOs e representantes de algumas das famílias empresárias mais relevantes do país.

O PORTE nasce com a proposta de ser um ambiente pautado por relações de confiança, sustentado por uma curadoria criteriosa de marcas de todo o Brasil, reunidas em encontros e jantares exclusivos.

Como desdobramento desse movimento, em maio será lançado o PORTE Nordeste, conectando importantes lideranças empresariais, com início em Pernambuco.

O lançamento oficial acontece neste dia 15 de abril, em São Paulo, em um encontro reservado para cerca de 80 líderes empresariais. A presença de Nizan Guanaes marca o início de uma plataforma que já nasce com vocação nacional e conexão estratégica entre diferentes polos do país.

Sem se restringir ao eixo tradicional da Faria Lima, o PORTE amplia o fluxo de capital, influência e tomada de decisão ao integrar lideranças de múltiplas regiões com atenção especial ao Nordeste criando pontes mais diretas e estruturadas entre mercados que historicamente se relacionavam de forma fragmentada.

O grupo é resultado de mais de uma década de construção de relações em ecossistemas de alta relevância pelos quais André Farias transitou, consolidando uma rede baseada em confiança, consistência e visão de longo prazo.

O PORTE já inicia suas atividades com o apoio e a presença de empresas como iFood, Florense, Vedacit, Aché Farmacêutica, Urbano Vitalino, Bauducco, Tania Bulhões, CIMED, Smart Fit, Gerdau, Riachuelo, UBS, BlackRock, Malwee, Athié Wohnrath, Avantto, Aço Verde do Brasil e Baterias Moura, além de mais de 40 membros ativos de diferentes regiões do país já integrados em São Paulo.

Como continuidade natural dessa expansão, o grupo lança, em maio, o PORTE Nordeste, com base em Recife e atuação em Pernambuco e Ceará, aprofundando a conexão entre grandes empresas da região e os principais centros decisórios do país.

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