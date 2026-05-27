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BRASIL

Saque-aniversário: Caixa antecipa pagamento de trabalhadores demitidos; entenda critérios

Serão pagos R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de pessoas em todo o país

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Conselho do FGTS aprova alocação de R$ 168,27 milhões em sistema e plataformas digitaisConselho do FGTS aprova alocação de R$ 168,27 milhões em sistema e plataformas digitais - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do saque-aniversário do FGTS aos demitidos sem justa causa para a última segunda-feira. Originalmente, o depósito seria feito ontem. Serão pagos R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país.

Têm direito ao saque-aniversário os trabalhadores que aderiram à modalidade, tiveram o contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 e possuem saldo disponível.

A liberação vale para casos de demissão sem justa causa, despedida indireta, culpa recíproca ou força maior, falência ou morte do empregador, encerramento de contrato temporário e suspensão do trabalho avulso.

Como consultar
É possível consultar o crédito a receber e o valor disponível diretamente no aplicativo FGTS, nas opções “Resumo do Seu FGTS - Extrato Detalhado" e “Informações Úteis".

Como receber
Trabalhadores que ainda não possuem conta cadastrada poderão realizar o saque nos canais físicos de atendimento, como agências, lotéricas e terminais de autoatendimento, até 1º de junho.

Segundo o banco, os créditos serão realizados automaticamente nas contas bancárias cadastradas no aplicativo FGTS para os trabalhadores elegíveis. Segundo a Caixa, cerca de 88% dos trabalhadores elegíveis têm conta cadastrada.

 

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Quem já cadastrou conta bancária no aplicativo do FGTS receberá o valor automaticamente.

Para alterar ou incluir dados bancários, é necessário acessar o aplicativo e selecionar a opção:

“Conta bancária para saque do seu FGTS”.

Os optantes pelo saque-aniversário, nascidos em junho, receberão os valores depositados após pagamento da parcela do saque-aniversário ou repasse às instituições financeiras previsto para o mês, conforme calendário regular.

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