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Brasil Saque aniversário do FGTS: limite de antecipação deve ser mantido em 5 parcelas Pela regra anterior, o limite cairia de cinco para três anos a partir de 1º de novembro deste ano

O Conselho Curador do FGTS deve aprovar a ampliação do prazo de vigência das regras na antecipação do saque aniversário, em vigor desde novembro de 2025. Com a medida, o limite de saques anuais que podem ser antecipados deve ser mantido em cinco parcelas até 31 de março de 2027.

Pela regra anterior, o limite do número de parcelas cairia de cinco para três a partir de 1º de novembro deste ano.

A reunião do Conselho está prevista para o início da tarde desta quinta-feira (29).

Na prática, a medida dá mais prazo para que os trabalhadores que aderiram à modalidade de saque aniversário possam continuar tomando empréstimos com juros mais baratos ao antecipar os recursos. O teto da taxa de juros é 1,8% ao mês.

Essa modalidade de crédito começou a vigorar no governo de Jair Bolsonaro, após a criação da modalidade de saque aniversário. Até novembro de 2025, não havia limitações de parcelas e valores na antecipação dos recursos.

Contudo, o Ministério do Trabalho que sempre se posicionou contra a modalidade de saque aniversário passou a defender a restrição das operações de crédito na antecipação dos recursos.

Veja como funciona

Valor por parcela: cada saque antecipado deve ter o valor de R$ 100,00 a R$ 500,00.

Valor total máximo: O teto de empréstimo R$ 1.500,00.

Carência: é preciso respeitar um prazo de 90 dias após aderir à modalidade do saque-aniversário antes de poder autorizar bancos a consultarem os dados e contratarem a antecipação.

Frequência de contratação: é permitida 1 contratação por competência, e uma nova operação só pode ser feita após a quitação da antecipação vigente.

Impossibilidade de sacar o saldo total: ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador abre mão de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, tendo diereito apenas à multa rescisória de 40%.

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