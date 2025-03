A- A+

ECONOMIA Saque-Aniversário do FGTS: veja dicas para não cair em golpes na hora do saque Opção vale para quem teve contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência da sistemática do saque-aniversário

Uma medida provisória, publicada recentemente, permite aos trabalhadores que optaram pela modalidade saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) o recebimento de até R$ 3 mil, caso tenham tido contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência da sistemática, entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro último, e que possuam saldo na conta relativa ao contrato.

Contudo, há relatos de pessoas que sofreram golpes, no momento de verificação dos valores no aplicativo do programa, que é gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF), ou durante o próprio ato de saque. As armadilhas também podem acontecer nas agências físicas do banco.

Com isso, é necessário ficar atento às dicas de segurança para que não haja qualquer imprevisto que impeça o trabalhador de receber a quantia solicitada.

Segurança nos apps da Caixa

Para proteger sua conta, os aplicativos do banco estatal usam várias medidas de segurança. Caso tenha tentado acessar um aplicativo da e recebeu uma mensagem de "violação de segurança" ou "dispositivo inseguro", significa que o sistema identificou algo na configuração do celular que pode representar um risco. Mas há dicas para te ajudar a resolver isso:

1 - Desativar modo debug/desenvolvedor

O modo desenvolvedor ou debug é uma funcionalidade presente nos dispositivos que permite alterar o código do sistema ou do aplicativo. Enquanto este modo estiver ativo, o acesso aos aplicativos Caixa ficam bloqueados. Portanto, essa pode ser a principal causa desse tipo de problema, então comece por aqui:

Acesse as "Configurações" do aparelho celular.

Procure por "Opções do desenvolvedor" ou algo parecido (o nome pode variar dependendo da marca do celular).

Se essa opção estiver ativada, desative-a.

Não encontrou as "Opções do desenvolvedor"? Consulte o manual ou procure informações no site do fabricante.

Se ainda tiver dificuldades, procure uma assistência técnica de confiança.

2 - Desativar VPN ou aplicativos que alteram a localização

Verifique se você está usando algum aplicativo de VPN (Rede Virtual Privada) ou um aplicativo que modifique a sua localização.

Para verificar se há uma VPN ativa, siga esses passos:

Acesse as "Configurações" do seu celular.

Procure por "Redes" ou “Conexões" e na sequência acesse a opção "VPN" e confira se há alguma conexão ativa.

Se essa opção estiver ativada, desative-a e tente acessar o app da CAIXA novamente.

Não encontrou o menu "VPN”?

Consulte o manual do seu celular ou procure informações no site do fabricante.

Se ainda tiver dificuldades, procure uma assistência técnica de confiança.

3. Remover riscos de segurança decorrentes de versões modificadas do Android ou iOS (remover Root/Jailbreak)

Root (em Android) e Jailbreak (em iPhone) são processos que removem as restrições do sistema operacional do celular, dando acesso a configurações avançadas. No entanto, eles também abrem brechas de segurança, expondo seu aparelho a riscos.

Remover o Root/Jailbreak pode ser um pouco complicado. Se você não se sentir seguro para fazer isso sozinho, procure uma assistência técnica de confiança.

4. Restaurar o celular para as configurações de fábrica

Importante: Restaurar o celular para as configurações de fábrica apaga todos os seus dados. Por isso, faça um backup de tudo o que for importante antes de prosseguir.

Essa opção pode resolver o problema em alguns casos mais complexos.

Acesse as "Configurações" do seu celular e procure por "Restaurar" ou "Redefinir".

5. Evite baixar aplicativos fora da loja oficial do seu aparelho

Muitas vezes esses aplicativos alteram as configurações de segurança do seu aparelho, colocando os seus dados pessoais e bancários em risco.

NÃO baixe aplicativos que prometam solucionar os bloqueios de segurança dos aplicativos CAIXA.

Se você seguiu as dicas acima e ainda não conseguiu acessar o aplicativo da CAIXA, ou se não se sente confortável em realizar algum desses procedimentos, procure uma assistência técnica de confiança. Eles poderão te dar o suporte necessário.

O que é o Saque-aniversário?

Normalmente, a modalidade que permite ao trabalhador sacar parte do saldo do FGTS sempre no mês do aniversário dele. A adesão não é obrigatória, por isso, deve ser solicitada no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS.

Ao fazer a opção pelo saque-aniversário, o trabalhador deixará de usufruir o saque-rescisão (sacar o valor total ao ser demitido sem justa causa).

O trabalhador pode optar por retornar ao saque-rescisão a qualquer momento. No entanto, a modalidade passa a valer para fins rescisórios somente no 25º mês após a solicitação do funcionário.

Como identificar golpes e evitar prejuízos

E-mail com cobrança em que o endereço eletrônico do remetente é longo ou contém números e palavras suspeitas;

Ligação solicitando senhas;

Ligações em que alguém envia um link (que não foi solicitado por você) ou informa um código enviado por mensagem sem que haja algum atendimento prévio, pelos canais oficiais da CAIXA;

Ofertas e empréstimos com condições muito vantajosas;

Pedidos de dinheiro emprestado por mensagens ou via redes sociais;

Ligação de um parente distante solicitando ajuda para pagar uma despesa urgente como conta de hospital, de mecânico etc;

Se, por telefone, alguém se identificar como empregado CAIXA, solicitando sua senha ou desbloqueio de um dispositivo para acesso à internet;

• Solicitação para que entregue o seu cartão a outras pessoas, mesmo que inutilizados;

• SMS recebido de número não oficial, informando a utilização desconhecida de seu cartão ou conta e solicitando que você entre em contato com um número de telefone não oficial da CAIXA;

• Ligação informando suposto sequestro de familiares ou pessoas conhecidas;

• Pessoas que entram em contato com você e se identificam como alguém conhecido, mas utilizam perfil de rede social, e-mail ou telefone diferentes.

Como consultar o FGTS?

O trabalhador pode consultar o saldo do FGTS e as movimentações por meio do site da Caixa Econômica Federal. É necessário se cadastrar com o número do PIS/PASEP.

É possível gerenciar as contas do FGTS também no aplicativo gratuito do fundo. O app pode ser baixado pelas lojas de aplicativos dos sistemas iOS e Android. Para utilizá-lo, será necessário ter cadastro no site da Caixa.



