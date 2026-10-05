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bets Saques em bets somam R$ 775,6 milhões desde suspensão pelo governo; R$ 1,33 bi aguardam resgate MP com a proibição de apostas de quota fixa no país foi publicada há uma semana

Os saques dos apostadores em bets já somam R$ 775,6 milhões desde sábado, dia seguinte à edição da medida provisória que proibiu o funcionamento das plataformas de aposta online no país.

Ainda há, no entanto, R$ 1,33 bilhão sob acompanhamento para resgate, distribuído entre 26,54 milhões de CPFs com saldo positivo, segundo dados atualizados do Ministério da Fazenda.

A orientação do governo é de que os apostadores retirem voluntariamente os valores até as 23h59 desta segunda-feira.

O prazo foi estabelecido no processo de encerramento das operações determinado pela medida provisória que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no país.

A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos deixam de operar. Entre 7 e 8 de outubro, as empresas deverão informar às instituições financeiras os saldos que ainda não tiverem sido retirados, discriminados por CPF.

De 9 a 14 de outubro, caberá aos bancos providenciar a devolução desses valores.

Caso haja algum impedimento para a restituição, a partir do dia 14, os recursos serão transferidos à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pela devolução aos apostadores.

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