Saúde mental nas empresas exige ações contínuas e não só discurso

A- A+

O Janeiro Branco, mês dedicado à promoção da saúde mental e emocional, reforça a discussão sobre o tema também no ambiente corporativo. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos de saúde mental no mundo, como ansiedade e depressão. Esses problemas afetam a rotina e representam a segunda maior causa de incapacidade de longo prazo, impondo uma série de custos humanos e econômicos a toda a sociedade.



No que diz respeito às organizações, as Normas Regulamentadoras (NRs), que são um conjunto de regras, obrigações e procedimentos que visam garantir a segurança e a saúde do trabalhador no Brasil, trazem um avanço este ano. A partir de maio, a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) inclui a saúde psicológica nas diretrizes de segurança do trabalhador, integrando-a ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), tirando o tema do tratamento esporádico e trazendo-o para o dia a dia.



As empresas têm até o dia 26 de maio para se adequar à nova regra. Caso não cumpram, poderão ser alvo de multas administrativas e ações na Justiça do Trabalho. Com a discussão da nova diretriz, abre-se um ponto importante: a existência de um problema real e a necessidade de enfrentá-lo.



No último levantamento sobre afastamentos no ambiente laboral, realizado pelo Ministério da Previdência Social em 2024, foram registradas 472.328 licenças médicas emitidas por problemas psicológicos, representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Entre as principais doenças relacionadas ao espaço de trabalho estão transtorno de ansiedade, depressão, crises de pânico e a síndrome de burnout.



Essa última é uma condição caracterizada por exaustão física e mental intensa, diretamente relacionada ao ambiente de trabalho. Em Pernambuco, durante 2024, o termo se tornou o segundo mais buscado no Google pelas pessoas, segundo dados do Google Trends. Esse cenário evidencia um problema preocupante: o aumento de pessoas adoecendo, a perda de mão de obra devido a afastamentos e as condições de trabalho inadequadas que contribuem para esse quadro.

Comprovação

A síndrome de burnout pode ser reconhecida legalmente como doença ocupacional quando há comprovação de que o adoecimento está diretamente relacionado às condições de trabalho. Segundo a advogada trabalhista e sócia do escritório A. C. Burlamaqui Consultores, Ana Gabriela Burlamaqui, a inclusão do burnout na lista de doenças ocupacionais pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em janeiro de 2024, representa um avanço importante na forma como a saúde mental vem sendo tratada no ambiente profissional.

Gabriela: medida reflete preocupação com riscos psicossociais. Foto: Divulgação

De acordo com a especialista, a medida reflete uma preocupação crescente com os riscos psicossociais nas empresas, reforçada também pela atualização NR-1, que passou a exigir o mapeamento obrigatório desses riscos.



“Embora a inclusão do burnout não elimine a necessidade de perícia médica para comprovar o nexo causal ou concausal com o trabalho, ela torna o processo legal mais simples, ao equiparar a síndrome aos acidentes de trabalho para todos os efeitos legais”, explica.



Segundo ela, o trabalhador diagnosticado com burnout tem direitos tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial. Inicialmente, deve buscar atendimento médico e apresentar atestado para comprovar a condição.

Discussão

Não se pode dizer que o assunto é totalmente ignorado pelas organizações, já que, ao longo dos anos, é reforçado por iniciativas como o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre o suicídio, e o Janeiro Branco. A discussão, no entanto, ainda parece pouco efetiva e não consegue, de fato, incorporar-se à cultura organizacional. Para a neuropsicóloga Irene Brasileiro, em locais com alta pressão na rotina, esse problema se agrava.



“A cultura organizacional define o que é realmente valorizado dentro de uma empresa. Quando metas agressivas, competição excessiva e disponibilidade constante são recompensadas, a saúde mental tende a ocupar um lugar secundário, ainda que esteja presente no discurso institucional”, explicou.



Irene alerta que, de acordo com a OMS, empresas que integram saúde mental às decisões estratégicas, revisão realista de metas, autonomia, pausas, participação dos trabalhadores e indicadores de bem-estar apresentam menor absenteísmo e maior engajamento.



Isso demonstra porque as empresas precisam abordar a questão não apenas com um olhar humano, mas estratégico, já que funcionários saudáveis e valorizados tendem a produzir mais e melhor. Por isso, essas ações precisam ultrapassar as “datas coloridas”, indo além de um dia simbólico.



A psicologia organizacional, de acordo com Irene, chama isso de intervenções cosméticas. “São intervenções que aliviam a imagem institucional sem alterar as condições reais de trabalho”, acrescentou.



Compreender os transtornos de saúde mental como um risco corporativo implica reconhecer que as empresas têm responsabilidade direta sobre o bem-estar de seus colaboradores. Nesse contexto, a NR-1 surge como um instrumento essencial para reforçar essa obrigação e orientar as organizações sobre como agir.



Algumas empresas, entretanto, já reconhecem a necessidade do acompanhamento da saúde mental de seus colaboradores como essencial.

“Entendemos que performance e bem-estar andam juntos, e temos evoluído na implementação de ações que impactem positivamente o dia a dia dos nossos 30 mil colaboradores”, diz a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flávia Nardon.

Diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flávia Nardon. Foto: Divulgação

Apoio

Os funcionários da Gerdau têm acesso a apoio gratuito na resolução de problemas relacionados a questões psicológicas, financeiras, jurídicas e sociais. Tudo é feito por meio do programa + Cuidado, que mantém um número gratuito, confidencial e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o qual o colaborador e seus dependentes legais podem ligar e conversar com um dos especialistas disponíveis.



A empresa também disponibiliza o Gerdau pra Você, que é um sistema que garante que todos os colaboradores tenham suas condições básicas de bem-estar e saúde atendidas, priorizando os pilares saúde física e psicológica, as relações humanas saudáveis e o crescimento pessoal.



Apesar de a valorização da saúde mental estar avançando em alguns ambientes, a NR-1 é fundamental. A norma, inclusive, já é prevista na legislação trabalhista brasileira, é ela que estabelece regras gerais sobre segurança e saúde no trabalho, e agora deve se estender para a saúde mental. A expectativa é que, com a atualização da legislação aliada às datas simbólicas para a saúde mental, o cenário comece a mudar.



Para a sócia da TGI consultoria, Georgina Santos, datas como o Janeiro Branco podem ser consideradas mais um estímulo para se ter um olhar mais cuidadoso em relação à saúde mental.



“Acredito que as empresas estão mais sensíveis a essa questão e vão realizar ações como acontecem no Outubro Rosa e Novembro Azul”, afirmou.

Veja também