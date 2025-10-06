Seg, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PLANOS DE SAÚDE

Saúde suplementar alcança 53 mi de beneficiários em agosto, diz ANS; alta é de 2,5%

Na comparação com agosto de 2024, o incremento é de 1,290 milhão de usuários

Reportar Erro
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Foto: ANS/Divulgação

A quantidade de beneficiários do segmento de saúde suplementar aumentou 2,5% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024, para 53,0 milhões de beneficiários. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em agosto, houve a adição de 189,2 mil beneficiários à carteira das operadoras de planos médico-hospitalares, em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto de 2024, o incremento é de 1,290 milhão de usuários.

Deste montante, 38,5 milhões eram de convênios empresariais, 5,87 estavam em planos de adesão, e 8,58 eram clientes de planos individuais ou familiares.

Leia também

• Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

• Padilha afirma que antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde

• Por 7 a 4, STF fixa critérios para cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde

Odontológico
No segmento exclusivamente odontológico, a alta foi de 2,9%, para 34,6 milhões de usuários. Em agosto, houve a adição de 326,0 mil clientes à carteira das operadoras. Porém, considerando o período de 12 meses, foram acrescentados 987,5 mil beneficiários.

Deste montante, 25,8 milhões eram de convênios empresariais, outros 3,07 milhões estavam em planos por adesão e 5,74 em planos individuais ou familiares.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter