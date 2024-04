A- A+

fortuna Saverin, Safra, Lemann: saiba quem são os mais ricos do Brasil, segundo ranking da Forbes Fundador do Facebook, famílias do trio da 3G Capital, além de André Esteves, estão na lista dos 10 brasileiros com maior fortuna. Ao todo, país tem 69 ricaços com mais de US$ 1 bi

O ranking anual de bilionários da Forbes, divulgada nesta terça-feira, traz 69 brasileiros entre o ricaços com patrimônio superior a US$ 1 bilhão.

Os dez mais ricos do Brasil são:

Eduardo Saverin: US$ 28 bilhões Vicky Safra e família: US$ 20,6 bilhões Jorge Paulo Lemann e família: US$ 16,4 bilhões Marcel Telles e família: US$ 10,9 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 8,9 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 7,6 bilhões Pedro Moreira Salles: US$ 7,1 bilhões André Esteves: US$ 6,6 bilhões Alexandre Behring: US$ 6,3 bilhões Miguel Krigsner: US$ 5,7 bilhões

Facebook, Americanas e Unibanco

Co-fundador do Facebook junto com seu então colega de universidade Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin sempre aparece na lista dos mais ricos do Brasil.

Vicky Safra é viúva de Joseph Safra, fundador do banco Safra. A Forbes recentemente mudou sua metodologia e, em alguns casos, agrega a fortuna de familiares para fins de elencá-los no ranking.

As famílias que ocupam respectivamente a terceira, quarta e quinta posição no ranking são as do trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto (Beto) Sicupira, fundadores da 3G Capital, grupo de investidores por trás de empresas como Americanas e AB Inbev. Nono no ranking, Alexandre Behring também é cofundador da 3G Capital

Dois herdeiros da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco aparecem em sexto e sétimo lugar na lista. E, em oitavo, André Esteves, fundador do BTG.

Finalizando o top 10 de bilionários do Brasil, Miguel Krigsner é fundador da Boticário.

Veja também

rede social TikTok te conhece melhor do que sua mãe? Veja como limitar os dados coletados pelo aplicativo