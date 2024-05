Scarlett Johansson contrata advogados para contestar voz "estranhamente semelhante" no ChatGPT

A- A+

A atriz Scarlett Johansson disse que foi “forçada a contratar um advogado” para exigir a remoção de uma voz de inteligência artificial para o chatbot da OpenAI que parecia muito com a dela.

Em uma declaração nesta segunda-feira, a atriz disse que recebeu uma oferta do CEO da OpenAI, Sam Altman, em setembro, para dar voz a um recurso de áudio para o popular chatbot ChatGPT da empresa. Ela disse que decidiu não participar do projeto “depois de muita consideração e por motivos pessoais”.

“Ele me disse que achava que, com minha voz no sistema, eu poderia preencher a lacuna entre as empresas de tecnologia e os criativos e ajudar os consumidores a se sentirem confortáveis com a mudança sísmica em relação aos humanos e à IA”, disse ela.

Na semana passada, a OpenAI lançou novas ferramentas de áudio e fez demonstrações que incluíram uma voz chamada Sky. “Quando ouvi a demonstração lançada, fiquei chocada, irritada e incrédula com o fato de que o Sr. Altman buscaria uma voz que soasse tão estranhamente semelhante à minha”, disse Johansson no comunicado.

Johansson, famosa por papéis como o da super-heroína da Marvel, Viúva Negra, interpretou uma assistente virtual de IA no filme Her, de 2013. A conexão da OpenAI com esse filme foi explicitada por Altman na semana passada, quando o CEO postou a palavra “her” na plataforma social X, logo após o lançamento do mais recente modelo de IA da empresa.

Desde então, a OpenAI retirou a voz chamada Sky e a substituiu por outra voz chamada Juniper. Sky, Juniper e outras três vozes estavam disponíveis desde setembro, o mesmo mês em que Johansson disse que a OpenAI entrou em contato com ela.

Em uma publicação na plataforma, a empresa disse que Sky não foi escolhida para soar como Johansson. “Acreditamos que as vozes de IA não devem imitar deliberadamente a voz característica de uma celebridade”, escreveu a OpenAI. “A voz de Sky não é uma imitação de Scarlett Johansson, mas pertence a uma atriz profissional diferente que usa sua própria voz natural.”





A OpenAI não comentou imediatamente a declaração de Johansson na segunda-feira.

A inteligência artificial se tornou um foco em Hollywood à medida que a chamada tecnologia deepfake se torna mais capaz de imitar a semelhança de uma pessoa em vídeo e áudio. O uso da IA foi o ponto de partida para as greves de roteiristas e atores que atrasaram a produção de filmes e programas de TV por vários meses no ano passado.

Durante anos, as empresas de IA usaram dados extraídos da Internet para treinar seu software, mas a prática se tornou mais controversa à medida que os sistemas foram aprimorados. Já existem litígios em andamento contra as empresas de IA em pelo menos 20 casos - inclusive de jornais, autores e artistas - especialmente nos tribunais da Califórnia e de Nova York.

Johansson já se envolveu em questões legais em Hollywood antes. Em 2021, a atriz processou a Walt Disney alegando que a empresa de entretenimento não cumpriu a promessa de lançar seu último filme, Viúva Negra, somente nos cinemas quando o disponibilizou para streaming no serviço de vídeo Disney+.

