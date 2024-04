A- A+

corte de juros Scicluna, do BCE, avalia que junho é o mês mais provável para começar corte de juros Segundo ele, não há motivo para manter as taxas nos níveis atuais, já que a inflação caminha para a meta de 2%

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Edward Scicluna avaliou que junho é o mês "mais provável" em que o comando do BCE concordará em começar a cortar os juros na zona do euro. Segundo ele, não há motivo para manter as taxas nos níveis atuais, já que a inflação caminha para a meta de 2%. A autoridade concedeu entrevista à CNBC.

Scicluna disse que, caso exista um motivo para segurar os níveis mais altos, poderia concordar com isso, mas ele pondera que as consequências negativas de não mexer na política monetária "seriam maiores", no atual contexto. Para ele, "tudo aponta" para desinflação, inclusive a trajetória dos salários na região.

