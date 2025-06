A- A+

Fed Scott Bessent surge como possível candidato a substituir Jerome Powell à frente do Fed Segundo fontes, o nome de Kevin Warsh, ex-funcionário do BC americano, também está sendo considerado

Um coro crescente de assessores dentro e fora do governo Trump está pressionando por um novo nome para presidir o Federal Reserve: o Secretário do Tesouro Scott Bessent.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump disse que nomearia um sucessor “muito em breve” para substituir Jerome Powell, cujo mandato como presidente do Fed termina em maio de 2026.

Entre os candidatos que estão sendo considerados está Kevin Warsh, um ex-funcionário do Fed que foi entrevistado em novembro por Trump para o cargo de secretário do Tesouro, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo.

Mas Bessent, que está liderando o esforço de Trump para reanimar a economia dos EUA por meio de reformas radicais no comércio, impostos e regulamentação, também está surgindo como candidato ao cargo, disseram as fontes, que pediram anonimato por causa de conversas privadas.

As entrevistas formais para o cargo ainda não começaram, disseram duas das fontes.

“Eu tenho o melhor emprego em Washington”, disse Bessent em resposta a um pedido de comentário.

“O presidente decidirá quem é o melhor para a economia e o povo americano.”

Uma autoridade sênior do governo, falando sob condição de anonimato, contestou a informação sem fornecer mais detalhes.

Como chefe do Tesouro, Bessent teria um papel central no processo de busca e entrevista para o próximo presidente do Fed. Não está claro se ele se afastará do processo quando Trump tomar uma decisão.

“Dada a confiança que a comunidade financeira global tem em Scott Bessent, ele é um candidato óbvio”, disse Tim Adams, presidente e CEO do Institute of International Finance (IIF). “Ele é um candidato surpreendente”, acrescentou Adams, que também considera Warsh - governador do Fed de 2006 a 2011 - uma forte opção.

Perguntado na sexta-feira especificamente sobre Warsh, Trump disse: “Tenho uma opinião muito positiva sobre ele”.

Bessent esteve à frente das negociações sobre o acordo comercial entre os EUA e a China, considerado um dos mais relevantes na tentativa de Trump de transformar o cenário comercial global.

“Scott Bessent provou que pode executar a agenda do presidente Trump em um primeiro semestre incrivelmente turbulento”, disse Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca e conselheiro externo do presidente. “Ele não é apenas a estrela do gabinete, mas também uma garantia para os mercados de capitais globais.”

Trump, que indicou Powell em 2017, tem se queixado repetidamente de que o presidente do Fed tem se mostrado muito relutante em reduzir os custos de financiamento. Em uma reunião no mês passado na Casa Branca, ele o pressionou diretamente a reduzir as taxas de juros.

Powell e as autoridades do Fed mantiveram as taxas de juros estáveis em 2025, argumentando que é prudente adotar uma abordagem cautelosa diante da incerteza econômica causada pelas novas tarifas impostas por Trump.

O Fed alertou que essas medidas poderiam prejudicar o crescimento e aumentar a inflação.

Quem quer que seja eleito e confirmado pelo Senado terá de demonstrar que a independência do Fed em relação às pressões políticas continua em vigor. Trump tem argumentado repetidamente que Powell está cometendo um erro ao não reduzir as taxas e disse que ele deveria ter voz ativa nessas decisões, levantando preocupações sobre a autonomia do banco central.

Bessent ou Warsh “teriam a confiança da comunidade financeira” para proteger a independência do Fed na fixação das taxas, disse Adams, do IIF.

O economista e aliado de Trump, Arthur Laffer, disse que Bessent “é maravilhoso, mas ele já tem um emprego. E sua especialidade não é a política monetária”.

“Como eu disse ao presidente, acho que Kevin Warsh é perfeito para o cargo”, concluiu.

Outros nomes que circularam anteriormente para presidir o Fed incluem Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional; Christopher Waller, atual governador do Fed; e David Malpass, ex-presidente do Banco Mundial.

