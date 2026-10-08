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INDÚSTRIA SDEC aponta crescimento de 13,9% na produção industrial pernambucana Registro analisou o período de janeiro a agosto deste ano em comparação ao do ano passado

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC) divulgou que a produção industrial pernambucana avançou 13,9% de janeiro a agosto comparado ao mesmo período de 2025, enquanto o avanço nacional foi de 0,8%.



De acordo com o levantamento, o crescimento industrial pernambucano é o segundo maior do Brasil neste ano. O estado está atrás do Espírito Santo, que registrou crescimento de 17,7% entre janeiro e agosto.

Já na região Nordeste, os estados da Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte registraram retração.

Na indústria de transformação, que reúne as atividades fabris, Pernambuco apresentou 13,9% de crescimento no acumulado do ano, o resultado mais expressivo do país. No acumulado de 12 meses, a produção industrial pernambucana registrou alta de 10%.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os números reforçam a força da atividade industrial no Estado.

”Pernambuco vem mostrando a força e a capacidade de sua indústria, mesmo diante de um cenário nacional desafiador. Liderar o crescimento da indústria de transformação e manter o melhor desempenho do Nordeste demonstra que estamos criando um ambiente cada vez mais favorável à produção, aos investimentos e à geração de oportunidades”, disse.

Na comparação entre agosto e julho, a produção industrial pernambucana recuou 2,5%, acompanhando um movimento de perda de ritmo registrado em parte do país.

Refinaria

Entre os segmentos que contribuíram para o resultado está a fabricação de derivados de petróleo e biocombustíveis, que cresceu 5,6% em agosto na comparação com julho. A atividade acumula alta de 74% no ano.

A indústria, diante disso, contribuiu com a geração de empregos. Segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor criou 3.296 empregos formais em Pernambuco em agosto, o equivalente a 24,5% do saldo de empregos do Estado no mês.



*Com informações da assessoria de imprensa

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