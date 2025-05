Se descontos forem mantidos, vamos ''começar do zero'', diz novo presidente do INSS

Diante das denúncias de fraudes envolvendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, o novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, afirmou, em entrevista à Rádio CBN, que, caso o mecanismo de repasse a associações e entidades seja mantido, ele será totalmente reestruturado.

— Posso garantir que, se o INSS continuar mediando, não pode haver controles tão frágeis como o apresentado. Não pode o INSS assinar um acordo de cooperação técnica com uma entidade fantasma, com uma entidade que só serve para roubar pessoas bem-intencionadas [...] Se formos manter, teremos que começar do zero.