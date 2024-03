Se economia evoluir como previsto, relaxamento monetário pode começar em 2024, diz Powell

A- A+

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou, nesta quinta-feira (7), a visão de que, se a economia dos Estados Unidos evoluir conforme o previsto, a autoridade monetária poderá relaxar a política monetária em algum momento em 2024.



Em audiência no Senado dos EUA, Powell disse considerar "positivo" e "surpreendente" que a inflação tenha caído sem um dano significativo à atividade - um fenômeno conhecido no mercado como "pouso suave".

Questionado sobre as propostas de reformas regulatórias de bancos conhecidas como Basileia III, Powell comentou que espera mudanças consideráveis no texto final. "É mais importante fazermos isso corretamente do que rapidamente. Não estamos com pressa", destacou.



Para ele, o Fed precisa trabalhar para remover o estigma que recai sobre a janela de redesconto bancário.

