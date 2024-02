Se mercado de trabalho continuar forte, Fed terá que adiar cortes de juros, diz dirigente

A- A+

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, alertou nesta quarta-feira que os dirigentes podem adiar cortes de juros ou fazer um processo mais lento de normalização das taxas, caso o mercado de trabalho americano continue forte.



Em entrevista à CNBC, Kashkari apontou que a economia dos EUA segue "notavelmente resiliente" e que o aperto monetário pode não estar pressionando a demanda do modo esperado pelo banco central, tendo em vista que os consumidores mantêm nível robusto de consumo de bens mesmo com preços elevados de serviços.





Ele reiterou ainda a postura dependente de dados do BC e afirmou que os dirigentes precisam ver dados favoráveis confirmando retorno da inflação à 2%, antes de considerar alterações na política monetária. No entanto, Kashkari pondera que "dois ou três cortes de juros ao longo de 2024" parecem apropriados neste momento.



Questionado sobre a relação de bancos com o setor imobiliário comercial, o dirigente afirmou que ambos estão resilientes. "O setor imobiliário comercial está se saindo bem, exceto por negócios envolvendo escritórios", disse Kashkari. "E os problemas que vimos em bancos desde o ano passado têm sido individuais, não sistêmicos."

