Se Powell é um criminoso, Justiça dos EUA dirá, diz Karoline Leavitt, da Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira que cabe ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ, na sigla em inglês) dizer se o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, é um criminoso.

"Cabe à justiça dizer se Powell é um criminoso", comentou ela em entrevista à Fox News.

O presidente do Fed informou no domingo, 11, por meio de vídeo, que o Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação criminal relacionada ao seu testemunho no Congresso americano, no ano passado, sobre a reforma da sede do BC. As investigações ocorre em meio aos frequentes pedidos e ameaças de Donald Trump para que a instituição monetária corte juros.

Leavitt também comentou que o presidente republicano "não tem medo de usar a força contra o Irã" em meio as recentes repressões de protestos no país.

Sobre a agenda de Trump, ela confirmou que ele e a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, devem se reunir nesta quinta-feira e que o mandatário visitará uma fábrica do Ford Motors na terça-feira,13.



