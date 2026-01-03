Sáb, 03 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

"Se sucessor de Maduro for alinhado a Trump acalmará mercado", diz professor da USP

A avaliação do economista foi feita antes do início da entrevista de Trump sobre a operação americana que capturou Maduro

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O professor de economia da Universidade de São Paulo (USP) José Francisco Lima Gonçalves avaliou que, se o episódio na Venezuela for confirmado como um golpe, o sucessor do presidente Nicolás Maduro deve ser alinhado ao governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump.

"Sendo um golpe, o sucessor será alinhado com Trump e isso vai acalmar os participantes do mercado", projetou.

Leia também

• Trump diz que EUA 'governará' a Venezuela até uma transição 'pacífica'

• Trump publica foto de Maduro algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros

• Trump diz que EUA não permitirá que ninguém do regime de Maduro tome o poder

A avaliação do economista foi feita antes do início da entrevista de Trump sobre a operação americana, que capturou na madrugada o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores.

Não há até o momento informações sobre a repercussão local da operação, assim como também ainda não está claro como ficará a situação política do país vizinho.

Mais cedo, a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, defendeu que o político Edmundo González Urrutia, assuma a presidência do país após a deposição de Maduro. Ele mesmo escreveu nas redes sociais que as próximas horas seriam "decisivas" e que estaria pronto para reconstruir o país.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter