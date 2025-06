A- A+

EMPREGOS Se tendência de dados continuar, País caminhará para pleno emprego, avalia IBGE O desemprego apresentou queda, passando de 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro para 6,2% no período concluído em maio

Leia também

• Taxa de desemprego fica em 6,2% no trimestre até maio, diz IBGE, e iguala a piso das projeções

• Indústria criou mais de 910 mil empregos em quatro anos, aponta IBGE

• Taxa de desemprego no trimestre até abril é a mais baixa para esse período na série do IBGE

O mercado de trabalho tem respondido positivamente ao bom momento da atividade econômica. Caso mantenha a atual tendência de redução no número de desempregados, desalentados e subutilizados, o País caminhará para o pleno emprego, avaliou William Kratochwill, analista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Estamos caminhando para um pleno emprego, seja lá qual for a taxa de pleno emprego para o Brasil", disse ele. "Para o pleno emprego, não basta olhar a taxa de desocupação. A questão do pleno emprego envolve um pouco mais, analisando não só desocupados: tem que olhar também trabalhadores fora do mercado de trabalho, trabalhadores potenciais, desalentados. Está diminuindo esse contingente."

A taxa de desemprego caiu de 6,8% no trimestre móvel encerrado em fevereiro para 6,2% no trimestre terminado em maio.

Em apenas um trimestre, houve contratação de mais 1,207 milhão de trabalhadores, levando a população ocupada a 103,869 milhões de pessoas no trimestre terminado em maio.

O total de desempregados diminuiu 8,6% em maio ante fevereiro, menos 644 mil pessoas, somando 6,828 milhões. A população desalentada diminuiu 10,6% em um trimestre, menos 344 mil pessoas, para 2,892 milhões, menor contingente desde 2016.

Segundo Kratochwill, a queda no desalento decorre da própria melhora consistente das condições do mercado de trabalho. As oportunidades geradas pelo aumento da ocupação acabam sendo percebidas pelas pessoas que estavam desmotivadas, justificou.

Veja também