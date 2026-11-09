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Rec'n'Play Sebrae-PE leva palestras e experiências imersivas ao REC'n'Play no Bairro do Recife Espaço na Avenida Rio Branco coloca em debate automação, inteligência artificial e o futuro dos negócios

O Sebrae Pernambuco, um dos realizadores do REC’n’Play 2026, promove o Espaço Sebrae na Rua dos dias 11 a 14 de novembro, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Com o tema alinhado ao mote do festival, “O Futuro Nasce Aqui”, o local reúne palestras, painéis e experiências imersivas focadas na aplicação de automação, inteligência artificial e estratégias digitais na rotina dos pequenos negócios.

A estrutura foi planejada para conectar os empreendedores pernambucanos às tendências de tecnologia e mercado. A diretora de Administração e Finanças do Sebrae/PE, Deborah Guerra, ressaltou o objetivo da programação voltada às micro e pequenas empresas.

“O Sebrae Pernambuco mostra que é possível falar de negócios em uma perspectiva atual, integrando as novas tecnologias ao universo das micro e pequenas empresas. Queremos aproximar os empreendedores dessas soluções, por meio de palestras e experiências que desmistificam tecnologias aparentemente distantes, mas que já são realidade em Pernambuco. Nosso foco é apresentar inovações desenvolvidas localmente, mas com potencial de aplicação global.”, afirmou.

Ao longo dos quatro dias, o palco principal abrigará discussões sobre inteligência de mercado, gestão baseada em dados, criação de empresas com IA, automação sem código e desenvolvimento de games. Na quarta-feira (11), a abertura das palestras fica por conta da economista Síria Moura, com o tema “Se o mercado mudasse amanhã, sua empresa perceberia hoje?”. Na sexta-feira (13), o cientista de dados Getúlio Alves aborda a automação acessível para negócios.

Além dos conteúdos teóricos, o público terá acesso a três circuitos interativos divididos entre Futuros Possíveis, com apresentação de startups locais, Futuros Especulativos e Futuros Desejáveis. Para acompanhar as atividades do evento, realizado em parceria com o Porto Digital, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site oficial do festival.

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