Sebrae abre inscrições para o ALI Produtividade, programa gratuito de inovação para micro e pequenas

Donos de pequenos negócios de todas as regiões de Pernambuco interessados em aumentar a produtividade de suas empresas já podem se inscrever no novo ciclo do programa Agente Local de Inovação – ALI Produtividade, realizado pelo Sebrae em parceria com o Programa Brasil Mais Produtivo, do Governo Federal. As vagas são limitadas e exclusivas para micro e pequenas empresas (MEs e EPPs) sediadas no estado. Para participar, é preciso preencher o formulário de inscrição disponível no link, até o próximo dia 28 de fevereiro.



Com até seis meses de acompanhamento gratuito, os empreendedores selecionados receberão suporte de um Agente Local de Inovação para mapear desafios e implementar soluções inovadoras. Após o diagnóstico, são oferecidas consultorias especializadas para que os negócios tenham custos operacionais reduzidos e o faturamento aumentado por meio de mudanças cirúrgicas na gestão.



O ALI Produtividade é focado em três eixos principais: faturamento, produtividade e redução de custos. Os acompanhamentos são realizados de maneira presencial, com o agente na empresa, e também por meio de encontros coletivos.

“Já na primeira conversa é feito um levantamento de quais são os maiores gargalos que estão havendo ali e de que maneira eles podem ser sanados. Então, por exemplo, o agente pode perceber problemas de logística, estoque, marketing digital, vendas, de pessoal, então varia muito de acordo com a realidade de cada negócio”, explica Mariah Ximenes, analista do Sebrae/PE.



Ao todo, o Sebrae conta com 26 agentes para atuação no Grande Recife, Agreste e Sertões. Cada bolsista do programa pode atender até 25 empresas. O primeiro ciclo de consultorias começa em março e segue até junho. Os empreendedores que não conseguirem ingressar na primeira rodada podem participar do segundo ciclo, previsto para iniciar em julho deste ano. É importante destacar que o ALI Produtividade é focado em soluções para empresas formalizadas enquadradas como ME e EPP, portanto, Microempreendedores Individuais (MEIs) não estão no guarda-chuva do programa.



Inscrição



Empreendedores interessados no auxílio gratuito do ALI Produtividade devem preencher um formulário detalhado hospedado na página do Sebrae Pernambuco. “É preciso fornecer dados básicos, como CNPJ da empresa, cidade onde o negócio está localizado e descrever as possíveis dúvidas sobre o projeto para que os agentes da regional verifiquem a viabilidade de participação no programa”, conclui Mariah.

