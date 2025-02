Sebrae abre inscrições para o Startup Day 2025 em Pernambuco

A- A+

O Sebrae de Pernambuco abriu as inscrições gratuitas para o Startup Day 2025. Acontecendo no dia 22 de março, das 8h às 19h, o evento ocorrerá simultaneamente em cerca de 200 localidades em todo o país. Em Pernambuco, a iniciativa será realizada em nove cidades, incluindo Carpina e Nazaré da Mata, que entram na programação de 2025. A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes, fortalecendo os ecossistemas regionais e a interiorização da inovação no estado.

Com um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, o Startup Day amplia sua presença em Pernambuco, passando de sete para nove municípios. As cidades que receberão o evento incluem Recife, Água Preta, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina, Araripina, Carpina e Nazaré da Mata. Segundo Rafael Velôzo, analista do Sebrae/PE, o evento tem gerado novas parcerias e negócios, desmistificando o conceito de inovação e mostrando como ela pode ser acessível a todos.

“O impacto do evento tem sido crescente, especialmente em locais como Garanhuns e Serra Talhada, que se destacaram em 2024. Este ano, com a inclusão de novas cidades, vamos fortalecer ainda mais o ecossistema local e proporcionar oportunidades de negócios, conexões e a criação de novas startups”, afirma Velôzo.

Na edição de 2025, o evento contará com uma programação diversificada, organizada em quatro grandes áreas: a Arena do Conhecimento, com palestras de grandes nomes do ecossistema; a Vitrine de Negócios, com exposições de cerca de 70 startups e instituições parceiras; a Central de Matchmaking e Conexões, espaço dedicado a investidores e mentores; e as Salas de Oficinas e Palestras, com conteúdos sobre temas como Marketing e Vendas, Inteligência Artificial, Bioeconomia, e muito mais.

Além das atrações de networking e aprendizado, o Startup Day 2025 contará com demodays de hackathons e ideathons, além de iniciativas como o Fast Motion, um programa que será formalmente lançado durante o evento.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente através do site sebrae.com.br/pernambuco. O evento promete ser uma grande oportunidade para empreendedores, investidores e profissionais de diferentes áreas se conectarem e se aprofundarem no universo das startups e da inovação.

Veja também