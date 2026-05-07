A- A+

Empreendedorismo Sebrae abre inscrições para rodada de negócios entre startups e empresas tradicionais em Pernambuco Iniciativa será realizada durante a Feira do Empreendedor 2026 e busca conectar soluções inovadoras às demandas do mercado

O Sebrae Pernambuco está com inscrições abertas para a Rodada de Negócios Amplifica, iniciativa que vai conectar startups e empresas tradicionais durante a 13ª edição da Feira do Empreendedor 2026. Os encontros acontecerão entre os dias 4 e 6 de junho, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central do Recife. As inscrições para a rodada são gratuitas e podem ser realizadas até este domingo (10) no site do Sebrae Pernambuco.

Podem participar empresas com CNPJ ativo, sediadas em Pernambuco e com vendas em andamento. No caso das startups, serão aceitos apenas negócios com modelo B2B. A proposta da rodada é aproximar soluções inovadoras das demandas reais do mercado, promovendo conexões entre empreendedores e startups em fase de validação ou tração.

“Estamos selecionando startups que estejam em fase de validação ou de tração para conectá-las a empresas tradicionais. Vamos analisar as necessidades dos empresários e identificar quais startups conseguem oferecer soluções compatíveis, promovendo um match qualificado entre as partes”, explicou João Victor Galvão.

Os encontros da Rodada de Negócios Amplifica terão dia e horário previamente agendados, com foco em aumentar as possibilidades de geração de negócios durante a feira.

Como parte da preparação para os participantes, o Sebrae/PE também vai promover uma oficina prática online exclusiva para startups inscritas. A capacitação será voltada à construção de pitches, técnicas de negociação e estratégias de comunicação com investidores e parceiros comerciais.

“Mais do que explicar o funcionamento da Rodada de Negócios Amplifica, a capacitação vai mostrar como se posicionar com segurança, comunicar valor de forma objetiva e identificar oportunidades alinhadas e que façam sentido para cada tipo de negócio”, destacou João Victor Galvão.

Realizada pelo Sebrae/PE, a Feira do Empreendedor 2026 deve reunir mais de 15 mil pessoas ao longo dos três dias de programação. O evento terá atividades voltadas à capacitação, inovação e geração de negócios para empreendedores em diferentes estágios, incluindo pessoas que ainda estão estruturando suas ideias de empreendimento.

Veja também