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Inteligência Artificial Sebrae aponta que 25% dos empreendedores usam IA nos negócios em Pernambuco Ferramentas são utilizadas principalmente para criar imagens, vídeos e textos; evento do Sebrae Pernambuco vai discutir aplicações da tecnologia para impulsionar vendas

A inteligência artificial já faz parte da rotina de um em cada quatro empreendedores pernambucanos nas atividades de marketing e comunicação. Segundo a 13ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, 25% utilizam regularmente essas ferramentas, enquanto 21% já fizeram testes com a tecnologia. Entre os que ainda não usam, 32% pretendem adotá-la em breve.

A criação de imagens e vídeos é a principal finalidade da inteligência artificial entre os empreendedores que utilizam a tecnologia no estado, citada por 77% dos entrevistados. Outros 69% recorrem às ferramentas para produzir textos de e-mails, publicações em redes sociais e anúncios.

O uso da IA pode ajudar pequenos negócios a reduzir o tempo dedicado a tarefas operacionais, planejar ações de marketing e agilizar o atendimento ao cliente. Ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude estão entre as opções disponíveis, além de plataformas como o Canva, que incorporam recursos de inteligência artificial para criação e edição de conteúdo.

Segundo o especialista em marketing do Sebrae Pernambuco, Omero Galdino, essas soluções permitem, por exemplo, criar artes para redes sociais, produzir vídeos, remover fundos de imagens e adaptar materiais para diferentes formatos.

Tecnologia no atendimento

A inteligência artificial também pode ser utilizada para agilizar o atendimento ao consumidor. Com assistentes virtuais, empreendedores conseguem oferecer respostas iniciais mesmo quando não estão disponíveis, reduzindo o tempo de espera e evitando a perda de potenciais clientes.

“O empreendedor pode utilizar a inteligência artificial como assistente virtual, adiantando o atendimento quando ele não está disponível para responder o cliente, de forma instantânea. Isso ajuda o cliente a não perder tempo”, explica Galdino.

Apesar das possibilidades, o especialista alerta para a necessidade de revisar os conteúdos produzidos pelas ferramentas, que podem apresentar informações incorretas. Outro cuidado é com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), especialmente para evitar o compartilhamento de informações sigilosas de clientes nas plataformas.

Evento

O Sebrae Pernambuco realiza no dia 19 de outubro, às 19h, na sede da instituição, o evento “Alta Performance: Digital que dá Lucro”, voltado a empreendedores, incluindo microempreendedores individuais (MEIs).

A programação terá duas palestras. O especialista em marketing digital Almir Siqueira abordará o tema “Domine esses 4 pilares e Venda mais no Digital”. Já Omero Galdino apresentará “Quem tem medo da IA?”, com foco na utilização da tecnologia. As inscrições estão disponíveis na Loja do Sebrae.

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