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Empreendedorismo Sebrae divulga vencedores estaduais do Prêmio Prefeitura Empreendedora nesta terça (28) Premiação reconhece iniciativas municipais e será realizada durante congresso da Amupe, no Recife Expo Cente

O trabalho das gestões municipais para incentivar o empreendedorismo e fortalecer o ambiente de negócios será destaque na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). A iniciativa reconhece projetos inovadores e bem-sucedidos desenvolvidos por prefeituras em diversas áreas de atuação.

Em Pernambuco, os vencedores da etapa estadual serão divulgados no dia 28, às 10h, durante o 9º Congresso Pernambucano de Municípios, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), no Recife Expo Center. A cerimônia integra a programação oficial do evento e reforça o papel do Sebrae como parceiro estratégico das administrações municipais.

Prefeitos de todo o estado, além de representantes de Fernando de Noronha, foram convidados para participar da premiação. Os projetos vencedores irão representar Pernambuco na etapa nacional, prevista para maio.

Nesta edição, o prêmio contabilizou 115 projetos inscritos, oriundos de 81 municípios pernambucanos, contemplando todas as regiões do estado.

As iniciativas foram avaliadas em nove categorias, com base nas áreas do Programa Cidade Empreendedora, considerando ações realizadas entre junho de 2024 e novembro de 2025.

Entre as categorias com maior número de inscritos estão Turismo e Identidade Territorial, com 21 projetos; Inclusão Socioprodutiva, com 19; e Empreendedorismo Rural, com 18 propostas. Os municípios puderam concorrer em mais de uma categoria, mas apenas os primeiros colocados em cada uma avançam para a fase nacional.

Durante o processo de avaliação, os gestores precisaram comprovar ações voltadas principalmente aos pequenos negócios, incluindo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, além de iniciativas direcionadas a agricultores familiares, artesãos, estudantes e empreendedores da economia solidária.

De acordo com o superintendente do Sebrae em Pernambuco, Murilo Guerra, o prêmio evidencia o papel do empreendedorismo no desenvolvimento local.

“O desenvolvimento territorial acontece quando conseguimos transformar as vocações de cada município em oportunidades. O empreendedorismo gera renda, fortalece a economia e melhora a qualidade de vida da população. O Sebrae atua como parceiro nesse processo, oferecendo soluções adaptadas à realidade de cada cidade”, afirmou.

Finalistas por categoria

Na categoria Compras Governamentais, concorrem Recife, Cabrobó, Santa Cruz do Capibaribe, Tabira e Carnaíba. Em Empreendedorismo na Escola, os finalistas são Lagoa Grande, Lagoa do Carro, Canhotinho, Santa Maria da Boa Vista e Araripina.

Já em Empreendedorismo Rural, participam municípios como Brejo da Madre de Deus, Exu, Afogados da Ingazeira, Igarassu e Serra Talhada, entre outros. Na categoria Gestão Inovadora, estão cidades como Recife, Pesqueira, Vicência e Ilha de Itamaracá.

A categoria Inclusão Socioprodutiva reúne municípios como Belo Jardim, Olinda, Gravatá e Petrolina. Em Sala do Empreendedor, disputam cidades como Triunfo, Serra Talhada e São Bento do Una.

Na categoria Simplificação, concorrem Aliança, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes. Já em Sustentabilidade e Meio Ambiente, participam cidades como Caruaru, Bezerros, Serra Talhada e Olinda.

Por fim, na categoria Turismo e Identidade Territorial, estão municípios como Tamandaré, Araripina, Exu, Tracunhaém e Jaboatão dos Guararapes.

Sebrae no Congresso

Além da premiação, o Sebrae terá participação ativa no congresso da Amupe, que neste ano traz o tema “Inovação a Serviço da População”. A instituição contará com um espaço exclusivo para atendimento a gestores públicos, oferecendo orientações técnicas e promovendo articulações institucionais.

Entre as ações, estarão iniciativas voltadas à melhoria da gestão pública, como a adesão à Redesim e a simplificação de processos em parceria com a Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe). A proposta é ampliar o diálogo com os municípios e contribuir para a modernização administrativa.

Segundo a gerente de Políticas Públicas do Sebrae em Pernambuco, Priscila Lapa, o espaço será voltado à troca de experiências e fortalecimento da gestão municipal.

“Queremos proporcionar um ambiente de networking, onde os gestores possam conhecer soluções que tornam os processos mais ágeis e eficientes, contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos municípios”, destacou.

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