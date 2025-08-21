A- A+

Empreendedorismo Sebrae e Adepe estimulam criação de produtos inovadores na Zona da Mata Exposição em Carpina mostra doces, salgados e artesanato feitos de frutas e cana

Empreendedores da Zona da Mata estão transformando frutas e cana-de-açúcar em alimentos e peças de artesanato com apoio do Sebrae Pernambuco e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

As criações serão apresentadas nesta sexta-feira (22), das 12h às 20h, na exposição Riquezas da Mata, no Shopping Carpina. A entrada é gratuita.

O público poderá conhecer e adquirir iguarias produzidas a partir de banana, goiaba, uva e pitaya cultivadas em municípios do Vale do Siriji, como Macaparana, Machados, São Vicente Férrer e Vicência.

As frutas foram utilizadas em receitas como geleias, chips, biscoitos e bolos. A cana-de-açúcar também ganhou novos usos, em produtos como trufas, bolo de rolo de melaço, brownies e licores.

Reaproveitamento

Muitos itens aproveitam partes que normalmente seriam descartadas, como cascas e flores. Assim surgiram receitas como coxinha de flor de bananeira, catchup de goiaba, carne de casca de banana e geleia de pitaya.

Além de reduzir o desperdício, a inovação reforça o potencial da agroindústria artesanal e da economia circular.

A palha da cana também foi reaproveitada na confecção de caixas, chaveiros e porta-joias, que estarão expostos e à venda durante a mostra.

“Os resultados mostram como é possível diferenciar um produto, fazê-lo a partir da cultura e vocação locais e, com isso, abrir novos mercados”, afirma Alexandre Alves, gerente do Sebrae/PE na Zona da Mata.

Entre os empreendedores está Teresa Cristina da Silva, de Paudalho, que criou o bolo de rolo de melaço.

“Quando fiz a primeira degustação, nem eu acreditava que seria tão bem aceito. As pessoas achavam estranho, mas viraram fãs assim que provaram”, relembra.

Diversificação

No Vale do Siriji, a parceria estimulou a diversificação da fruticultura, tradicionalmente voltada à venda in natura. Léa Álvares, de Machados, conta que passou a comercializar novos produtos criados a partir dos cursos.

“Aprendemos a aproveitar melhor as frutas e até as cascas. A carne louca de banana, por exemplo, tem feito sucesso como recheio de salgados”, diz.

Ao longo de mais de um ano, os projetos ofereceram capacitações em gestão, marketing, design, sustentabilidade e vendas, além de orientar os participantes sobre formalização de negócios e participação em feiras regionais.

