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turismo Sebrae e Adepe lançam projeto "Rotas do Agreste" para fortalecer o turismo de Pernambuco Proposta conecta os municípios de Buíque, São Benedito do Sul, Bonito, Garanhuns e Caruaru, e destacam o ecoturismo e o artesanato do estado

O ecoturismo e o artesanato são destaques em dois roteiros turísticos do projeto "Rotas do Agreste - Transformando riquezas em desenvolvimento regional". A proposta conecta cinco municípios de Pernambuco e será apresentada às 16h do dia 5 de junho, na Arena Impacto da Feira do Empreendedor 2026, no Recife Expo Center. A iniciativa deve beneficiar diretamente artesãos, guias e empreendedores do setor turístico nos cinco destinos envolvidos.

O projeto recebeu R$ 475 mil em investimentos pelo programa PE Produz, e é resultado de uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), vinculada ao Governo de Pernambuco.

O projeto conecta os municípios de Buíque, São Benedito do Sul, Bonito, Garanhuns e Caruaru, ampliando a competitividade dos destinos para agências de viagens, especialmente na formatação de pacotes de três ou quatro dias.

A curta distância entre as cidades permite que o visitante percorra mais destinos em um mesmo trajeto, além de fomentar uma rede de cooperação sustentável entre os municípios, garantindo a preservação ambiental e o protagonismo das comunidades locais. A proposta é que as agências de turismo incorporem essas rotas aos portfólios e ampliem o alcance no mercado nacional.



“Estamos estruturando um produto turístico integrado, que valoriza as vocações locais e posiciona o Agreste de Pernambuco de forma mais competitiva no mercado nacional. Isso significa ampliar o tempo de permanência do visitante, fortalecer a economia dos municípios e gerar renda de forma sustentável para quem vive do turismo na região”, afirma o Superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra.

O primeiro roteiro, chamado de "Rota do Agreste de EcoAventura", une as trilhas do Vale do Catimbau, em Buíque, às cachoeiras e esportes radicais de São Benedito do Sul e Bonito. Já a "Rota Mãos do Agreste: do barro à madeira" tem como foco o artesanato em barro do Alto do Moura, em Caruaru, e o trabalho em madeira dos artesãos do Vale do Catimbau e de Garanhuns.

“O ‘Rotas do Agreste’ mostra como a integração entre municípios e a valorização das vocações locais podem transformar potencial em desenvolvimento. Ao apoiar essa iniciativa por meio do PE Produz, o Governo de Pernambuco fortalece o turismo como vetor econômico, gerando oportunidades para artesãos, guias e pequenos empreendedores, além de posicionar o Agreste de forma mais competitiva no cenário nacional”, defendeu a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade.



*Com informações da assessoria

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