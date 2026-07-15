Sebrae e Ventiur investem R$ 12,5 milhões em startups do Nordeste

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O ecossistema de inovação do Nordeste ganha um impulso financeiro e estratégico de peso. Por meio de um edital liderado pelo Sebrae AL, a Ventiur Smart Capital — uma das principais aceleradoras de startups e plataformas de inovação do Brasil — foi selecionada como a gestora responsável por um programa de dez anos focado em investir em startups da região para receberem investimento anjo.

O programa, nesta primeira fase, conta com um valor total de R$ 12,5 milhões, dos quais R$ 5 milhões já foram aportados. A meta é impactar 700 startups dos Estados de Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O trabalho será dividido em etapas e a primeira , focada no mapeamento e na busca ativa por negócios inovadores regionais, já começou.

A iniciativa chega em um momento crucial para o mercado de Venture Capital e investimento anjo no país. De acordo com a recente Pesquisa sobre Investimento Anjo no Brasil (realizada pelo Observatório Sebrae Startups em parceria com a Anjos do Brasil), 92% dos investidores relatam dificuldades para encontrar boas startups qualificadas para investir.

Além disso, embora o país conte com cerca de 8 mil investidores ativos movimentando perto de R$ 886 milhões anuais, o cenário macroeconômico exige maior seletividade e preparo dos empreendedores antes do aporte financeiro.

No Nordeste, o programa visa justamente quebrar essa barreira;

"O investidor-anjo moderno não busca apenas aplicar capital, ele entrega o chamado smart money — mentoria, governança e rede de contatos. Nossa missão é dar maturidade de mercado para 500 negócios da região, transformando ideias escaláveis em ativos altamente atraentes para os investidores", pontuou Carlos Klein, sócio e diretor de Mercado & Parcerias da Ventiur.

Como Participar

As startups de base tecnológica, inovadoras ou com modelos de negócios escaláveis sediadas num dos cinco Estados participantes já podem demonstrar interesse para participar da primeira fase de seleção e nivelamento do programa.



A escolha da Ventiur para gerir o edital não é por acaso. Fundada no polo tecnológico do Rio Grande do Sul em 2013, a empresa consolidou em 2025 o melhor ano de sua história de 13 anos, dobrando seu faturamento e consolidando uma forte operação nacional. Hoje, 95% da receita da aceleradora provém de projetos realizados fora de seu estado de origem, com forte tração justamente na região Nordeste.

A aceleradora, que possui filial física em Recife (PE), Ao todo, a Ventiur soma mais de R$ 40 milhões investidos em 104 startups, contando com 15 exits (desinvestimentos) bem-sucedidos em seu portfólio — incluindo a venda da gaúcha Mutuus Seguros para a gigante de soluções financeiras Asaas, realizada no início de 2026.

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