Sebrae estimula produção de milho para silagem e bovinocultura no Agreste oferecendo consultorias

O Sebrae-PE está apoiando 37 produtores da região Agreste Meridional com consultorias especializadas do Sebraetec, para tornar o cultivo de milho ainda mais produtivo. O insumo é importante para a alimentação dos animais na pecuária, sendo uma das fontes energéticas do rebanho bovino leiteiro. Dados da instituição em Garanhuns apontam que 96% das solicitações sobre o assunto são voltadas para o cultivo de milho destinado à silagem, reforçando sua importância na alimentação animal, principalmente nas épocas de seca.

De acordo com Kedima Azevedo, analista do Sebrae/PE, a produção de milho na região está em crescimento. “Essa demanda está diretamente relacionada ao fato de estarmos inseridos na principal bacia leiteira do estado. O milho é um produto importante porque as despesas com alimentação representam, em média, de 60% a 70% dos custos totais das propriedades rurais”, explica a analista.

Um levantamento sobre o perfil dos produtores de milho que buscam apoio do Sebrae/PE em Garanhuns revelou também que cerca de 81% nunca realizaram uma análise de solo, o que pode comprometer a produtividade e a eficiência no uso de insumos; e que aproximadamente 97% baseiam o plantio na janela de chuvas da região, fator determinante para o sucesso da safra, que ocorre, na maioria das cidades, entre março e maio.

“Diante desse cenário, o Sebrae identificou uma oportunidade estratégica para levar inovação e tecnologia ao campo, proporcionando suporte técnico e soluções que otimizem a produção e tornem a atividade mais sustentável e rentável para os produtores da região, através do Sebraetec”, pontua Kedima Azevedo. Cada produtor atendido pelo Sebrae/PE pode ser orientado para plantar milho em até cinco hectares da propriedade.

Ela explica ainda que o Sebraetec atua por meio da ficha técnica de boas práticas agrícolas, com toda orientação técnica, análise de solo, escolha de semente e demais insumos adequados ao modelo de plantio direcionado ao produtor. “O pecuarista que quiser participar dessa ação pode procurar um dos gestores do agronegócio aqui na unidade ou por meio de nossos contatos. O nosso foco é atuar para um plantio de milho com mais tecnologia e qualidade”.

O projeto iniciou no final do ano de 2024, porém em função das janelas de chuva na região foi intensificado de janeiro deste ano e esse esforço segue até meados de maio. A iniciativa não tem um prazo de encerramento porque se leva em consideração o período chuvoso.

Resultados

Cleber Ferreira, produtor em Águas Belas, é um dos pecuaristas que participam do Sebraetec.

“O apoio no plantio do milho veio suprir uma necessidade que a gente já tinha, pois estamos em uma região de transição entre o Agreste e o Sertão, onde o risco climático é muito alto e a gente sempre fazia um plantio convencional. A parceria com o Sebrae foi fundamental para que a gente pudesse fazer um silo de alta qualidade para fornecer ao gado. Esse desempenho foi conseguido com tecnologias mais avançadas, diferente dos plantios convencionais e isso, para mim, foi um divisor de águas”, destaca. O silo feito com o milho é utilizado para alimentar 110 vacas que produzem cerca de 900 litros de leite por dia.

“Tomara que esse projeto continue e que expanda mais porque foi muito bom. A produção de milho realmente aumentou por conta da parte técnica, da ajuda dos técnicos e dos agrônomos. O milho é usado totalmente para alimentar os animais no período seco”, reforça Ronaldo Júnior, criador de ovinos em Garanhuns.

Programa

O Sebraetec é uma consultoria de inovação que oferece atendimento personalizado, especialistas de mercado, tecnologias e serviços diferenciados. São soluções para ajudar os empreendedores em inovações e melhorias nos seus negócios, com 70% do valor do serviço custeado pelo Sebrae. Para isso, o programa conta com uma rede de prestadores de serviços de tecnologia que promovem o acesso a soluções inovadores e acompanham todas as etapas do processo para assegurar os melhores resultados. A gerência regional do Sebrae em Garanhuns fica localizada na Avenida Rui Barbosa, 671, Heliópolis. O telefone para contato é (87) 3221-3306 (WhatsApp).

