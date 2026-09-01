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feira Sebrae apoia pequenos negócios na 33ª Agrinordeste Com 74 estandes e apoio a 12 caravanas de produtores, instituição amplia presença de empreendedores rurais em evento sobre agronegócio do Nordeste

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pernambuco apoiará 74 pequenos negócios dos segmentos de alimentos e vestuário de diferentes regiões do estado, que vão participar da 33ª edição da Agrinordeste. A feira ocorre de quinta-feira (3) a domingo (6), das 10h às 21h, no Centro de Convenções, em Olinda, e o público poderá se inscrever por meio do site da Agrinordeste ou presencialmente no evento.

Os empreendedores apoiados pelo Sebrae estarão na feira oferecendo itens como pastéis, sorvetes, mariscos, chope de vinho, vinhos e sucos, além de laticínios, como queijos, manteiga e bebidas lácteas. Também estarão presentes negócios dos segmentos de mel, cachaça, espumantes, plantas ornamentais, biscoitos gourmet, doces, chocolates, artesanato, café, derivados da mandioca, carnes, peixes, crustáceos, embutidos, entre outros.

O público poderá conferir negócios que atuam nas áreas de moda masculina, acessórios e produtos em couro, como botas, cintos e bolsas, além de peças em jeans. Promovido pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), o evento terá ainda mais de 100 palestras e oficinas voltadas aos negócios.

“A feira representa um importante espaço para apresentação de novos produtos, tendências e inovações, possibilitando a esses pequenos produtores o contato direto com consumidores, compradores e potenciais parceiros. Isso ajuda a ampliar a visão de mercado, prospectar novos clientes e ter sua marca reconhecida”, aposta Jussara Leite, gestora estadual de projetos de Agronegócios do Sebrae/PE.

Estande do Sebrae

Os visitantes também poderão conhecer o estande institucional do Sebrae: 45 m² de área estruturada para a disseminação de conteúdos, interação com visitantes e relacionamento com parceiros. O ambiente é planejado para proporcionar encontros presenciais e oferecer orientações para quem já possui ou pensa em abrir um pequeno negócio.

Caravana

Para ampliar o acesso ao conhecimento e às oportunidades proporcionadas pelo evento, o Sebrae/PE ainda apoiará 12 caravanas, subsidiando parte dos custos com deslocamento. Os produtores são oriundos de municípios como Petrolina, Serra Talhada e Araripina, no Sertão; Garanhuns e Caruaru, no Agreste; e municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). A iniciativa oferece acesso a conteúdos estratégicos, tendências, inovação e novas oportunidades de mercado.

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