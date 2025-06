Sebrae impulsiona economia criativa com expansão de espaços e oportunidades na Fenearte 2025

A- A+

O Sebrae Pernambuco garante presença na edição de 25 anos da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) com a maior participação de sua história no evento, que será realizado entre os dias 9 e 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

O Espaço Sebrae de Economia Criativa este ano terá 840 metros quadrados de área dedicados à valorização do talento, da criatividade, das técnicas e das habilidades dos artistas pernambucanos.

“Esse ambiente vem sendo realizado na Fenearte como uma vitrine de inovação, identidade cultural e empreendedorismo e já está consolidado como importante espaço de construção colaborativa, inclusivo, atrativo, dinâmico e transformador, que reúne negócios de segmentos estratégicos para todo o setor”, diz Verônica Ribeiro, analista do Sebrae Pernambuco à frente da operação.

A especialista ressalta a importância da iniciativa, que promove impacto positivo, estimula a diversidade, gera renda e transforma realidades.

“Com essa ação, fortalecemos a cadeia produtiva da economia criativa por meio da integração dos territórios, a qualificação e a ampliação do acesso dos empreendedores a novos públicos e a criação de oportunidades reais de acesso ao mercado. Também elevamos a competitividade dos envolvidos por meio de mobilizações integradas de orientação, curadoria, ambientação e suporte logístico”, acrescenta Verônica.

Este ano, o Espaço Sebrae de Economia Criativa reunirá 68 estandes com representantes de todas as regiões do estado.

Desse total, 34 são destinados ao artesanato decorativo e utilitário, 22 à moda autoral e 12 exclusivos para a gastronomia artesanal. A seleção dos expositores foi por meio de chamada pública e curadoria realizadas no último mês de abril.

De maneira a favorecer as oportunidades de negócios, o local ganhará provadores de roupas, corredores amplos para circulação dos consumidores e áreas instagramáveis para estimular o engajamento do público nas redes sociais.

Alcance

O Sebrae Nacional também participa da Fenearte 2025 com um estande institucional onde vai receber clientes e parceiros e oferecer uma programação de palestras sobre o mercado de artesanato e afins.

O local ainda sediará uma exposição digital sobre as Indicações Geográficas do Brasil. Atualmente, Pernambuco tem 13 processos em busca da titulação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a ação dará visibilidade ao tema, permitindo que o público conheça o potencial das IGs e compreenda os benefícios de seu registro, como valorização cultural, identidade territorial e estímulo à competitividade dos produtos locais.

No espaço corporativo, os visitantes poderão conferir e adquirir peças da mostra com coleções inéditas criadas pelos 140 participantes das Jornadas Criativas do Programa Pernambuco Artesão.

Essa parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) mapeou a cadeia produtiva do artesanato no estado e trouxe conteúdos formativos e mentorias com especialistas para inserir o artesanato estadual em novos mercados, sempre tendo o design como elemento de diferenciação e agregação de valor.

Como forma de democratizar o acesso de mais artífices ao evento, o Sebrae/PE trará caravanas com artesãos oriundos da Zona da Mata, Agreste Meridional, Sertão do São Francisco e Sertão do Araripe. A iniciativa pretende ampliar a visibilidade e as oportunidades de comercialização para empreendedores de territórios menos representados no mercado.

Sucesso

Os resultados comprovam a eficácia do Espaço Sebrae de Economia Criativa na Fenearte: em 2023, a iniciativa gerou uma receita direta de quase R$ 147 mil, com 100% de aprovação, segundo pesquisa com participantes. No ano passado, as vendas ultrapassaram a marca de R$1 milhão, consolidando o ambiente como um dos mais visitados, relevantes e atrativos da feira.

“A expectativa para 2025 é de um crescimento ainda mais expressivo. Com o avanço do programa Pernambuco Artesão e o desenvolvimento de peças exclusivas pelos artífices envolvidos, esperamos um salto de qualidade nos itens apresentados, com impacto direto nas vendas, na visibilidade, na valorização e no reconhecimento da produção local”, pontua Verônica Ribeiro.

Outro marco na Fenearte 2025 será a promoção do Encontro de Oportunidades, onde haverá a conexão direta de artesãos com compradores nacionais. A ação ganhará ambiente exclusivo, com suporte logístico e acompanhamento da equipe da instituição, contribuindo para a geração de negócios estruturados e profissionalizados.

