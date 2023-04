Sebrae lança programa para startups que buscam investimento privado

A- A+

O Programa Capital Empreendedor, do Sebrae, chega ao seu sexto ciclo com o objetivo de facilitar o acesso de startups a investimentos privados por meio de uma jornada mais fluida. A ação é composta por duas etapas: a primeira, de informação e conhecimento, em que o empreendedor constrói sua tese de investimento; e a segunda, de vivência, em que os criadores desses empreendimentos se conectam com potenciais investidores. A live de lançamento acontece no dia 26/04 às 16h.

Neste sexto ciclo, o programa aprofunda o tema Valuation (avaliação de empresas) de uma startup, por meio de uma mentoria especializada. Além disso, o Capital Empreendedor também contará com outros módulos como negócios, vendas, finanças, governança, jurídico e comportamental.

Com duração de quatro meses, o programa culmina em um circuito de investimentos na cidade de São Paulo, em que as startups negociam diretamente com investidores. "O principal benefício é conseguir o investimento, mas também, a partir da participação no Capital Empreendedor, a empresa consegue estruturar sua tese de investimento, mesmo que não o consiga durante o evento", comenta Péricles Negromonte, analista do Sebrae.

O circuito de investimentos em São Paulo é uma organização de agenda na qual os investidores podem declarar interesse em determinadas startups e têm a oportunidade de conversar com seus donos. Para Gabriela Veras, fundadora da CFit e participante do Capital Empreendedor 2022, um dos pontos altos da jornada foi o networking envolvido.

Durante o programa, serão realizados workshops, oficinas e mentorias. O Capital Empreendedor começou em 2018 e já investiu em 201 startups, totalizando R$ 242 milhões, gerando mais negócios e empregos. O programa é realizado em 17 estados e recebe startups participantes de todo o país. O ciclo é iniciado com 30 startups na primeira fase e, após um processo de seleção, 10 delas avançam para a segunda fase. Por fim, 5 startups de cada estado vão para o circuito de investimentos em São Paulo. Para mais informações, acesse o site: https://www.capitalempreendedor2023.com.br./.

Veja também

