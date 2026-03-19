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Turismo Sebrae lança projeto para transformar Vale do Catimbau em referência no ecoturismo Investimentos somam R$ 4 milhões em ações como desenvolvimento local e qualificação dos agentes. Lançamento ocorre em 26 de março, em Buíque

O Vale do Catimbau, localizado na transição entre o Agreste e o Sertão de Pernambuco, passa a integrar uma estratégia nacional coordenada pelo Sebrae para ampliar sua relevância no turismo brasileiro. A iniciativa contará com investimento de R$ 4 milhões, com recursos do Sebrae Nacional e do Sebrae Pernambuco, voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios locais e à estruturação do destino, reconhecido como o segundo maior parque arqueológico do país. O lançamento está previsto para 26 de março, em Buíque.

O projeto busca impulsionar o fluxo turístico, fomentar a geração de renda e consolidar o Vale do Catimbau como um dos principais polos de ecoturismo do Brasil.

"Iremos desenvolver a economia local, tendo os pequenos negócios como protagonistas. O local, um verdadeiro santuário arqueológico, tem um enorme potencial econômico e turístico, e precisa de apoio para ganhar vida. O Sebrae vai trabalhar para estimular os empreendedores da região, desenvolvendo a região e criando oportunidades, renda e inclusão", afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Para o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, os impactos serão significativos. "Esse lançamento representa um passo importante em um trabalho que o Sebrae desenvolve há mais de 20 anos no Parque Nacional do Catimbau. Com essa iniciativa, e a parceria com outras instituições, acreditamos que o potencial do território será ainda mais fortalecido e se consolidará, pelas suas belezas naturais e culturais, como um importante destino para o ecoturismo no Brasil e no mundo”, destaca.

O evento contará ainda com a presença de representantes do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; prefeitos e secretários dos municípios de Tupanatinga, Ibimirim e Buíque, que integram o Parque, além de Arcoverde, cidade que é considerada porta de entrada para a reserva. Também foram convidados representantes de entidades de turismo e empresários da região.

Ações

As ações do Projeto Nacional Vale do Catimbau iniciam no próximo mês de maio, e a previsão é que sejam executadas até o final de 2027. A proposta é estruturar a reserva a partir de um conjunto de ações integradas, como consultorias especializadas, qualificação em gastronomia e articulação institucional. Está prevista, ainda, a execução do Programa LIDER, que será desenvolvido com representantes dos municípios que se relacionam com o Parque, reunindo lideranças dos setores público, privado e terceiro setor para criar estratégias de desenvolvimento sustentável e fortalecimento da economia local.

De acordo com a gerente do Sebrae/PE no Agreste Meridional, Amanda Ferreira, para embasar as atividades, será realizado um diagnóstico com todos os atores envolvidos no turismo da região, como comunidades indígenas, quilombolas e de moradores, artesãos e associações. Haverá ainda consultorias para desenvolvimento dos empreendimentos locais para recepção de turistas e qualificações em gastronomia, com a participação de especialistas do Instituto César Santos, que incluirão ações como reformulação de cardápios, melhoria de serviços e gestão.



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