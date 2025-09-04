A- A+

CAPACITAÇÃO Sebrae leva oficinas gratuitas de gestão empresarial a municípios da RMR Capacitações itinerantes de marketing e finanças devem beneficiar mais de 300 empreendedores em setembro e outubro

Com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e na ampliação do acesso ao conhecimento, o Sebrae Pernambuco está promovendo uma série de oficinas gratuitas de capacitação empresarial em seis municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). A iniciativa faz parte do programa Sebrae no seu Município, que será realizado durante os meses de setembro e outubro.

A ação itinerante levará conteúdos práticos e atualizados sobre marketing digital e gestão financeira para empreendedores e gestores de Abreu e Lima, Igarassu, Paulista, Itapissuma, São Lourenço da Mata e Recife. A expectativa é beneficiar mais de 300 pessoas com as capacitações presenciais, que acontecerão nas Salas do Empreendedor de cada cidade, com exceção da capital, onde as atividades ocorrerão na unidade Desenvolve Recife – Sul, no bairro de Boa Viagem.

De acordo com Arthur Tavares, especialista em Pequenos Negócios do Sebrae/PE, os cursos foram pensados para atender às demandas reais dos empreendedores locais. “A iniciativa reforça o compromisso do Sebrae em estar cada vez mais próximo dos pequenos negócios, promovendo o desenvolvimento econômico por meio do conhecimento e da inovação”, afirma.

Entre os temas abordados, estão o Marketing estratégico no digital e o curso Fluxo de caixa – Controle e planeje as finanças de sua empresa. As oficinas de marketing começam no dia 9 de setembro, em Abreu e Lima e no Recife, às 9h. Em seguida, seguem para Igarassu (10/09), Paulista (17/09), Itapissuma (08/10) e São Lourenço da Mata (08/10 – às 19h). Os participantes vão aprender a desenvolver estratégias eficazes tanto para negócios físicos quanto online, com foco em aumentar a visibilidade da marca e converter clientes.

Já o curso de fluxo de caixa começa no dia 10 de setembro, também em Itapissuma (às 9h) e São Lourenço da Mata (às 19h). Em outubro, a capacitação chega a Abreu e Lima (07/10), Igarassu (08/10), Paulista e Recife (15/10), sempre às 9h. A proposta é ensinar os empreendedores a manter o controle financeiro, planejar o futuro da empresa e tomar decisões estratégicas baseadas em dados.

“Muitos donos de pequenos negócios enfrentam dificuldades por não saberem calcular corretamente seus custos e lucros. Com essas oficinas, eles ganham ferramentas para organizar melhor suas finanças e evitar erros que comprometem a sustentabilidade do negócio”, destaca Tavares.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site: pe.loja.sebrae.com.br/sebrae-no-seu-municipio.

