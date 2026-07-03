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empreendedorismo

Sebrae oferece acompanhamento gratuito para fortalecer pequenos negócios

Novo ciclo do ALI Produtividade abre 825 vagas de atendimento personalizado por até seis meses 

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Sebrae oferece acompanhamento gratuito para fortalecer pequenos negóciosSebrae oferece acompanhamento gratuito para fortalecer pequenos negócios - Foto: SebraePE/Divulgação

Com o objetivo de aumentar a competitividade, a produtividade e o acesso à inovação dos pequenos negócios, o Sebrae/PE abriu inscrições para o novo ciclo do programa ALI Produtividade. Ao todo, foram disponibilizadas 825 vagas para atendimento gratuito a empresas em setores como comércio, indústria, saúde, turismo e economia criativa. Os interessados em participar do processo devem se cadastrar até 31 de agosto, pela Loja Virtual do Sebrae/PE.

O novo ciclo do ALI Produtividade, que oferece acompanhamento técnico personalizado para aprimorar processos e gestão, chega com uma mudança significativa. Além das microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), o programa passa a contemplar microempreendedores individuais (MEIs).

As empresas selecionadas terão acompanhamento totalmente subsidiado pelo Sebrae/PE por até seis meses. Depois de um diagnóstico individualizado, elas receberão um plano de ação customizado. O planejamento considera a realidade de cada negócio e propõe soluções adaptadas às suas necessidades, sem burocracia e sem custos adicionais. 

“A metodologia promove uma jornada de transformação digital, otimização de processos e aperfeiçoamento da gestão. Com isso, os empreendedores tornam suas operações mais eficientes, com maior aproveitamento dos recursos, redução de custos operacionais e aumento dos ganhos financeiros e do negócio”, explica Mariah Ximenes, especialista do Sebrae/PE em Inovação. 

Em 2025, mais de 1,1 mil empresas foram atendidas pelo programa e registraram crescimento médio de 25,1% na produtividade e de 7,3% no faturamento após a consultoria.

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Conexão
Além da inclusão dos MEIs, esta edição terá o Amplifica, programa do Sebrae/PE que conecta negócios tradicionais a startups e empresas de base tecnológica para estimular parcerias e o desenvolvimento de soluções inovadoras. “Dessa forma, o ALI Produtividade reforça seu papel como espaço de articulação entre empresas tradicionais e ecossistemas de inovação”, acrescenta Mariah.

Público-alvo
As inscrições para o novo ciclo do programa ALI Produtividade são gratuitas e estão disponíveis para MEIs, MEs e EPPs localizadas na Região Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão de Pernambuco. Os empreendimentos devem ter pelo menos 12 meses de CNPJ ativo. O cadastro acontece até 31 de agosto, na Loja Virtual do Sebrae.

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