A- A+

empreendedorismo Sebrae oferece acompanhamento gratuito para fortalecer pequenos negócios Novo ciclo do ALI Produtividade abre 825 vagas de atendimento personalizado por até seis meses

Com o objetivo de aumentar a competitividade, a produtividade e o acesso à inovação dos pequenos negócios, o Sebrae/PE abriu inscrições para o novo ciclo do programa ALI Produtividade. Ao todo, foram disponibilizadas 825 vagas para atendimento gratuito a empresas em setores como comércio, indústria, saúde, turismo e economia criativa. Os interessados em participar do processo devem se cadastrar até 31 de agosto, pela Loja Virtual do Sebrae/PE.

O novo ciclo do ALI Produtividade, que oferece acompanhamento técnico personalizado para aprimorar processos e gestão, chega com uma mudança significativa. Além das microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), o programa passa a contemplar microempreendedores individuais (MEIs).

As empresas selecionadas terão acompanhamento totalmente subsidiado pelo Sebrae/PE por até seis meses. Depois de um diagnóstico individualizado, elas receberão um plano de ação customizado. O planejamento considera a realidade de cada negócio e propõe soluções adaptadas às suas necessidades, sem burocracia e sem custos adicionais.

“A metodologia promove uma jornada de transformação digital, otimização de processos e aperfeiçoamento da gestão. Com isso, os empreendedores tornam suas operações mais eficientes, com maior aproveitamento dos recursos, redução de custos operacionais e aumento dos ganhos financeiros e do negócio”, explica Mariah Ximenes, especialista do Sebrae/PE em Inovação.

Em 2025, mais de 1,1 mil empresas foram atendidas pelo programa e registraram crescimento médio de 25,1% na produtividade e de 7,3% no faturamento após a consultoria.

Conexão

Além da inclusão dos MEIs, esta edição terá o Amplifica, programa do Sebrae/PE que conecta negócios tradicionais a startups e empresas de base tecnológica para estimular parcerias e o desenvolvimento de soluções inovadoras. “Dessa forma, o ALI Produtividade reforça seu papel como espaço de articulação entre empresas tradicionais e ecossistemas de inovação”, acrescenta Mariah.

Público-alvo

As inscrições para o novo ciclo do programa ALI Produtividade são gratuitas e estão disponíveis para MEIs, MEs e EPPs localizadas na Região Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão de Pernambuco. Os empreendimentos devem ter pelo menos 12 meses de CNPJ ativo. O cadastro acontece até 31 de agosto, na Loja Virtual do Sebrae.

Veja também