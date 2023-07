A- A+

Empreendedorismo Sebrae-PE anuncia parceria para promover projeto Empreendedores da Cidade Atividade vai acontecer em 31 municípios do Estado

O SEBRAE Pernambuco anunciou hoje (12) uma parceria com o palestrante Roberto Montanha para promover o projeto Empreendedores da Cidade. Segundo a instituição, essa iniciativa consiste em uma expedição empreendedora que percorrerá 31 cidades pernambucanas, com o objetivo de fornecer inspiração e conhecimento para impulsionar o desenvolvimento local.

Através do projeto, os parceiros buscam destacar a jornada de empreendedores de sucesso, compartilhando cases locais e oferecendo um workshop exclusivo. "Pretende-se fortalecer as condutas e atitudes empreendedoras, despertando o potencial transformador do empreendedorismo nas pessoas, empresas e nas cidades em geral".

Ana NASI, uma das responsáveis pela ação, explica a importância da parceria com a sala do empreendedor. “A colaboração tem gerado resultados positivos em cada município. Espera-se que esse evento traga ideias criativas e fortaleça ainda mais essa parceria em cada cidade”, comentou.

O workshop contará com a participação de empreendedores locais bem-sucedidos, que compartilharão seus segredos para uma trajetória empreendedora de sucesso. Serão abordados temas como mudança de crenças, identificação de oportunidades de negócio, técnicas de vendas, atendimento ao cliente e motivação.

O evento é gratuito e para participar basta acessar o link ou escanear o QR Code fornecido. As vagas são limitadas.

