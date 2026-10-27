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Economia Sebrae-PE inaugura nova unidade no Shopping Carpina para atender 23 municípios da Mata Norte Espaço inicia atendimentos nesta quinta-feira com foco em capacitação, consultorias e apoio aos MEIs

O Sebrae Pernambuco inaugura, nesta quinta-feira (29), uma nova unidade de atendimento no Shopping Carpina, localizado no Bairro Novo. O espaço chega para aproximar a oferta de consultorias, capacitações e formalização de negócios para pequenos empresários e Microempreendedores Individuais (MEIs) de 23 municípios da Zona da Mata Norte.

A região conta atualmente com cerca de 41 mil empresas ativas de diferentes portes, concentradas principalmente nas áreas de comércio, agropecuária e indústria. A nova estrutura funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O escritório regional descentraliza a atuação da instituição na Mata Norte. O gerente da Unidade Regional do Sebrae na Mata, Alexandre Alves, ressalta que a presença física permitirá a implementação de projetos adaptados ao perfil produtivo dos municípios vizinhos.

"A abertura do escritório do Sebrae na Zona da Mata Norte é extremamente importante. Essa é uma região que tem muitas oportunidades de desenvolvimento de ações e passará a ter ações específicas e programas até então inéditos na região", destacou Alves.

A lista de municípios atendidos abrange Carpina, Goiana, Limoeiro, Paudalho, Nazaré da Mata, Timbaúba, Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Chã de Alegria, Condado, Feira Nova, Ferreiros, Glória do Goitá, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Macaparana, Machados, São Vicente Férrer, Tracunhaém e Vicência.

A instalação do ponto de atendimento dentro do centro de compras busca facilitar a logística de acesso aos serviços de gestão, inovação e acesso a novos mercados. A supervisora comercial e de marketing do Shopping Carpina, Natália Varella, pontuou o impacto da chegada da instituição para a economia local.

"A chegada do Sebrae reforça o papel do Shopping Carpina como um espaço que vai além das compras e do lazer, consolidando-se também como um ambiente de oportunidades e desenvolvimento. Essa parceria facilitará o acesso dos empreendedores a orientações e serviços especializados", avaliou a gestora.

No local, os empreendedores terão acesso a programas estratégicos como o Empretec, Lidere e Potencialize, além de suporte contínuo para quem deseja iniciar um novo negócio ou regularizar a empresa.





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