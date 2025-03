Sebrae-PE lança agenda para o desenvolvimento da Mata Sul

A- A+

O Sebrae Pernambuco lançou, na noite desta quarta (19), em Sirinhaém, a Agenda LÍDER 2025/2030 – Território Mata Sul, um plano estratégico que estabelece metas para o desenvolvimento sustentável da região nos próximos cinco anos. O evento, realizado no Hotel Sesc Guadalupe, reuniu prefeitos, secretários municipais, empresários e representantes da sociedade civil de nove municípios da Mata Sul.

A agenda é resultado do Programa LÍDER (Liderança para o Desenvolvimento Regional), desenvolvido pelo Sebrae, e foi construída de forma colaborativa ao longo de um ano, com a participação de 39 líderes da região. O documento propõe ações nas áreas de turismo, empreendedorismo, educação, inovação e sustentabilidade, com o objetivo de fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida da população.

O superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra, destacou a importância do planejamento conjunto entre os setores público, privado e sociedade civil.

“Esse é o Brasil que dá certo. A partir da escuta e do envolvimento dos próprios moradores, conseguimos unir lideranças municipais, empresários, academia e o terceiro setor para planejar o futuro da região. A agenda é construída por eles, para eles. O Sebrae oferece a metodologia e o suporte técnico, mas o protagonismo é local”, afirmou.

Segundo Guerra, a proposta tem caráter regional e supera os limites administrativos dos municípios. “Os desafios são comuns entre as cidades da Mata Sul. A agenda cria um ambiente de cooperação regional, com foco na geração de oportunidades e no fortalecimento dos territórios. A partir de agora, será formada uma governança para acompanhar e implementar as ações propostas”, explicou.

Pilares

A Agenda LIDER 2025/2030 foi estruturada em três pilares: visão de futuro, missão e valores. A visão é transformar a Mata Sul em uma região vibrante e inovadora até 2030, unindo natureza, cultura, tecnologia e história para promover o bem-estar da população. A missão é fomentar o desenvolvimento econômico com responsabilidade social. Os valores incluem ética, sustentabilidade, inclusão, educação plural e valorização das raízes culturais.

Ao final do evento, os representantes das nove cidades que integram o projeto Líder, receberam a agenda em mãos pelos representantes do Sebrae e Fecomércio Pernambuco.

Gestores

O prefeito de Primavera e vice-presidente do Consórcio Público da Mata Sul Pernambucana (Comsul), Jeyson Falcão, avaliou a agenda como um instrumento fundamental para o desenvolvimento integrado da região. “Essa iniciativa beneficia não apenas Primavera, mas todos os municípios consorciados. Nosso foco é aproveitar de forma sustentável o potencial natural que temos, principalmente no turismo, que ainda é pouco explorado. A agenda nos dá uma base sólida para avançarmos com mais segurança”, afirmou.

O prefeito de Sirinhaém, Manoel da Retífica, destacou a importância do turismo como motor da economia local. “Sirinhaém tem se consolidado como destino turístico da Mata Sul. O crescimento da rede hoteleira e o interesse de investidores mostram o potencial da cidade. A agenda vai reforçar esse movimento e ampliar os benefícios para a população”, disse.

União

O presidente da Fecomércio Pernambuco, Bernardo Peixoto, ressaltou a importância da união entre os setores como caminho para o desenvolvimento.

“O projeto LÍDER é a demonstração de que somos mais fortes quando atuamos juntos. O Sistema Fecomércio acredita na Mata Sul. Já investimos mais de R$ 140 milhões no Hotel Sesc Guadalupe e vamos ampliar esse investimento com mais 70 apartamentos até o final do ano”, anunciou.

Peixoto também comunicou a doação de um terreno de 60 mil m², para a construção de um SESC e um CENARC, com aporte previsto de mais de R$ 50 milhões.

Já o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-PE, Fausto Pontual, ressaltou o potencial de diversificação econômica da região.

“A Mata Sul, tradicionalmente ligada à cana-de-açúcar, está se abrindo para novas atividades. Estamos vendo avanços no artesanato, na produção de queijos, vinhos, licores e confeitaria. O LÍDER é um projeto que impulsiona esse novo momento, com foco na inovação e no empreendedorismo”, afirmou.

Além da participação dos gestores municipais, o lançamento contou com a presença do deputado estadual France Hacker, do PSB e Representantes dos setores públicos e privados como Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e Banco do Nordeste.

Implementação

A Agenda LÍDER 2025/2030 entrará agora em fase de implementação, com o compromisso de todos os parceiros envolvidos em transformar visões em realidade. Murilo Guerra, expressou sua confiança no potencial transformador da Agenda. "Este é apenas o começo de uma jornada emocionante para a Mata Sul. Com união e determinação, estamos construindo um futuro próspero e sustentável para as próximas gerações”.

