NEGÓCIOS Sebrae-PE lança programa de turismo rural e ecológico Com o Rota dos Engenhos & Arte, ideia é buscar visibilizar as raízes da produção canavieira na Mata Sul do estado, transformando tradição em oportunidade de empreendedorismo.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) lançou, na manhã desta quarta-feira (29), o programa de turismo rural e ecológico Rota dos Engenhos & Arte. A ideia é buscar visibilizar as raízes da produção canavieira na Mata Sul do estado, transformando tradição em oportunidade de empreendedorismo.

Dentro da proposta de visitas, o Sebrae-PE traz ações nos Engenho Preferência, no munícipio de Primavera, Engenho Paul (Palmares); Engenho Vênus e Usina da Arte (Água Preta), Fazenda Faci e Engenho Cachoeira (Ribeirão) e Engenho Conceição (Escada). As visitas são recepcionadas pelos próprios donos das propriedades, que recebem capacitações e apoio de infraestrutura, além de gerenciamento de turismo.

“Temos uma arquitetura rica, uma gastronomia rica, e isso se deve em grande medida ao período do açúcar em Pernambuco e no Nordeste. Nessa região, aproveitando a diversidade, diversificando para um campo que jamais foi imaginado. Vai trazer muitas divisas. Essa região vai ser muito bem visitada. Temos gastronomia rica, temos artesanato. A amostra que está apresentada aqui dá a dimensão do que será essa rota. Então, acho que ela nasce já com propósito, organizada, tem poder”, disse o superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra.

De acordo com Adriana Montenegro e Veridiana Gonzaga, consultoras de turismo do Sebrae-PE, a iniciativa surge para garantir a permanência do turismo em Pernambuco, incentivando que tanto os locais quanto pessoas de fora deem preferência ao estado. Além disso, o objetivo é reinventar a ideia do turismo pernambucano, ruralizando o setor e permitindo-o ir além dos destinos do litoral e das praias.

Desafios

Apesar dos desafios encontrados, como as limitações de infraestrutura em áreas rurais, a falta de capacitação técnica dos proprietários dos engenhos e a falta de visibilidade nestes locais, o Sebrae-PE confia nos novos modelos de turismo buscados pelas pessoas e na capacidade de inovação e experiência imersiva trazida por esses equipamentos.

Segundo o Sebrae-PE, a expectativa da rota é movimentar, até 2028, mais de R$ 1 milhão na economia da região, além de fomentar o crescimento de 20% no faturamento anual dos 30 empreendimentos cooptados até 2026. São esperados, ainda, a geração de 200 novos postos de trabalho e o acréscimo de 20 mil visitantes, inicialmente em cinco municípios, mas com possibilidade de expansão para mais de 20 equipamentos.

Ecoturismo

O livreto “Ecoturismo: Orientações básicas”, produzido pelo Ministério do Turismo em 2010, informa que o ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

A paisagem dos engenhos que integram a rota não será alterada. “A paisagem é nativa, é uma paisagem que vem há séculos e está sendo preservada, vem sendo preservada através do tempo e é essa riqueza, é a preservação que está sendo mantida para que o turista possa conhecer”, explicou a especialista de turismo do Sebrae-PE, Kátia Georgina Alves.

Ainda de acordo com ela, cada equipamento tem a sua peculiaridade, tem a sua história e é isso que será mostrado aos turistas. “Através da história de cada um, passa-se pela história de Pernambuco e a história da Mata Sul. Então, vai se contando toda essa história. Não vai ser inventado nada, vai ser contada a história verdadeira de cada lugar daqueles”, acrescentou.

O analista da unidade da Zona da Mata do Sebrae-PE, Jefferson Santos, o planejamento inclui cursos de capacitações, envolvendo parcerias com os outros sistemas S. “A gente está com a ideia de em 2026 fazer vários cursos de capacitações para poder qualificar a mão de obra para poder receber a quantidade de turistas que vai vir aumentando gradativamente ao longo dos anos”, lembrou Santos.

