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Economia Sebrae-PE promove evento para orientar pequenos negócios sobre a Reforma Tributária Encontro no SebraeLab orientará empresários sobre novas regras tributárias e compras públicas

O Sebrae-PE realiza, nesta terça-feira (22), às 9h, um encontro voltado a esclarecer os principais impactos da Reforma Tributária para as micro e pequenas empresas do estado. Sediado no SebraeLab Recife, na Ilha do Retiro, o evento reunirá empreendedores locais e lideranças da entidade, como o presidente nacional do Sebrae, Rodrigo Soares, e o superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra.

O objetivo central da iniciativa é preparar os empresários para o novo marco legal do país, detalhando o funcionamento de novos tributos, como o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e indicando os caminhos para a adequação das empresas.

Além do painel sobre tributação, a programação contará com uma oficina de capacitação destinada a Microempreendedores Individuais (MEIs) e agricultores familiares. O treinamento abordará o funcionamento das plataformas de compras públicas, orientando os participantes sobre como utilizar os editais governamentais como estratégia para expandir mercado e incrementar o faturamento.

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