Sebrae promove evento especial no Recife com foco no incentivo ao empreendedorismo feminino

Em torno de 300 mil mulheres são donas de pequenos negócios em Pernambuco, número que tem crescido nos últimos anos, segundo levantamento do DataSebrae com dados da Receita Federal. Para dar visibilidade a esse movimento e incentivar mais mulheres a empreender, o Sebrae/PE promove, nesta quarta-feira (11), a partir das 14h, uma edição especial do Quartas de Sucesso, com programação direcionada para o público feminino.

O evento será realizado na sede da instituição, no bairro Ilha do Retiro, no Recife. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no link.

“Estruturamos uma programação que reúne desde aprendizado, networking e troca de experiências até atualização sobre temas atuais no mercado e na sociedade”, afirma Anna Gordiano, gestora à frente do Programa Plural, iniciativa do Sebrae que busca promover o empreendedorismo como mecanismo de transformação social.

Entre os destaques deste Quartas de Sucesso está o painel Mulheres da Quebrada: Empreendimentos femininos de sucesso em comunidades de baixa renda, reunindo as empreendedoras convidadas e a representante da Central Única das Favelas (Cufa) Angélica Nobre, Rebecca Braga, Fabyana Pereira e Mary Cardoso.



O evento contará, ainda, com palestra da sócia-diretora do plano de assistência funerária Rosa Master, Márcia Alves, compartilhando sua trajetória exitosa em Pernambuco, na Paraíba e no Maranhão.

Já a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, falará sobre o Protocolo Violeta, política pública que cria uma rede de acolhimento e de combate à importunação sexual em espaços de lazer noturno da capital.

A programação inclui roda de conversa seguida de debate Elas que Inspiram, com Michelle Nascimento, proprietária da gelateria artesanal Dois Tons e vencedora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 na categoria Pequenos Negócios; Hellen Postai, proprietária da joalheria Prata Rara; e Ana Uriarte, cofundadora da edtech Happen.

Lançamento

Andréa Viana, gestora do programa Sebrae Delas na Região Metropolitana do Recife, anuncia o lançamento do Clube de Negócios Delas. Durante o encontro, será apresentada a comunidade colaborativa criada para fortalecer a rede de contatos e estimular oportunidades de parcerias entre as empresárias da região. A proposta inclui a oferta de atividades exclusivas, ambiente de networking qualificado e acesso a subsídios em consultorias e soluções estratégicas para apoiar a gestão e acelerar o crescimento dos negócios liderados por mulheres.

Programação

14h - Palestra Empreendedorismo Feminino e lançamento do Clube de Negócios Delas

Palestrantes: Andréa Viana (gestora do Programa Sebrae Delas na Região Metropolitana do Recife) e Márcia Alves (sócia-diretora do plano de assistência funerária Rosa Master)

15h - Palestra Protocolo Violeta, práticas que protegem a mulher no trabalho - para empresas responsáveis

Palestrante: Isabella de Roldão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife

17h30 - Painel Mulheres da Quebrada: Empreendimentos femininos de sucesso em comunidades de baixa renda

Painelistas: Mary Cardoso (instrutora de design e artesã e representante da Cufa-PE), Angélica Nobre (chef e proprietária do bar Bistrô do Alto e gestora do projeto social de combate ao desperdício de alimentos Angu das Artes), Rebecca Braga (da O Meu Bem-Bem, empresa especializada em bem-casados pingados) e Fabyana Pereira (mãe atípica, empreendedora de festas infantis e presidente da ONG Vem cuidar de mim com amor).

18h - Palestra Networking na Agência: Delas para Elas

19h - Roda de Conversa Elas que Inspiram, com empreendedoras de sucesso

Participantes: Michelle Nascimento (proprietária da gelateria artesanal Dois Tons e vencedora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 na categoria Pequenos Negócios), Hellen Postai (proprietária da joalheria Prata Rara e autora do livro Como abrir uma loja no shopping ) e Ana Uriarte (cofundadora da edtech de desenvolvimento de soft skills Happen e uma das principais lideranças da Manguezal, maior comunidade de startups do Recife).



20h - Debate com as empreendedoras da roda de conversa

Serviço

Quartas de Sucesso - Sebrae Delas

Quando: nesta quarta-feira (11.03), a partir das 14h

Onde: sede do Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife)

Inscrições gratuitas e mais informações no link pe.loja.sebrae.com.br/delas-day-ev-84515

