Sebrae Recife recebe jovens da ONG Giral para Feira Raízes da Mata

Nesta quarta-feira (1), o Sebrae Pernambuco recebe 14 jovens da ONG Giral, participantes do Programa de Formação de Adolescentes e Jovens Empreendedores. A ação integra a Feira Raízes da Mata.

A feira permite que esses adolescentes vivenciem a prática do empreendedorismo em ambiente real de vendas e networking. Mais do que expor seus produtos, eles aprendem a observar estratégias de mercado, formas de posicionamento e possibilidades de expansão.

Este ano, o protagonismo da iniciativa ganha ainda mais força, pois uma das alunas da ONG, Daniele do Carmo da Silva Oliveira, foi vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios de Pernambuco, realizado em agosto.

Produtos em exposição

A maioria dos itens está ligada à tradição culinária e ao artesanato regional, reforçando o elo entre identidade cultural e oportunidade de negócio:

Bolos e doces típicos do Nordeste;

Artesanato sustentável que valoriza a cultura local;

Peças costuradas à mão e artigos utilitários;

Produtos de cuidado pessoal e utilidades domésticas.

Serviço

Feira Raízes da Mata

Data: quarta-feira, 1º de outubro.

Horário: das 9h às 16h

Local: Sebrae Pernambuco — Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife.



*Com informações da assessoria

