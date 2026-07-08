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Economia Sebrae reúne 68 pequenos empreendedores no Espaço Economia Criativa da Fenearte Espaço reúne artesãos e pequenos empreendedores para ampliar vendas e acesso a novos mercados

O Sebrae Pernambuco participa da 26ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) com um espaço voltado à promoção de pequenos negócios da economia criativa. Até o dia 19 de julho, o Espaço Sebrae de Economia Criativa reúne 68 empreendedores dos segmentos de artesanato, moda autoral e gastronomia regional no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Ao todo, 34 expositores atuam no segmento de artesanato decorativo e utilitário. Outros 22 representam a moda autoral, com peças como roupas, bolsas, calçados e acessórios inspirados na cultura pernambucana. Já a área de gastronomia conta com 12 estandes dedicados à comercialização de cafés especiais, laticínios, cachaças, doces, produtos de panificação, geleias e outros alimentos produzidos por pequenos empreendedores.

Segundo o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, a iniciativa busca ampliar a competitividade dos pequenos negócios e facilitar o acesso a novos mercados.

"A economia criativa deixou de ser somente expressão cultural para se consolidar como vetor de desenvolvimento econômico. Por isso temos também o compromisso de estimular e criar oportunidades para que os pequenos negócios do setor estejam cada vez mais preparados para competir, inovar e acessar novos mercados, ampliando o alcance da produção artesanal do estado para todo o Brasil e para o exterior", afirmou.

Na edição de 2025 da Fenearte, os expositores do Espaço Sebrae registraram faturamento superior a R$ 1,6 milhão. Entre os segmentos com melhor desempenho estiveram alimentos e bebidas, moda autoral, decoração em madeira e peças em cerâmica.

A Fenearte, promovida pelo Governo de Pernambuco, é considerada uma das maiores feiras de artesanato da América Latina. Na última edição, o evento recebeu cerca de 340 mil visitantes e movimentou R$ 163 milhões em negócios.

Além da comercialização direta ao público, o Sebrae também apoia o Encontro de Oportunidades, realizado em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). A iniciativa aproxima artesãos pernambucanos de compradores de diversos estados brasileiros e oferece estrutura para armazenamento e envio das mercadorias negociadas durante a feira. Em 2025, aproximadamente 30 empresas participaram da ação, adquirindo quase R$ 760 mil em produtos.

Entre os estreantes no espaço está a estilista Amanda Rocha Maciel, fundadora da marca Pano Amostrado. A empresária apresentará novas coleções de moda autoral inspiradas na cultura pernambucana e aposta na Fenearte para ampliar sua rede de clientes.

"Espero conquistar novos clientes de Pernambuco e de outros estados. Além das vendas, acredito que será uma excelente oportunidade para fazer conexões", destacou.

Nesta edição, o estande institucional do Sebrae também recebeu uma identidade visual inspirada no trabalho dos seleiros, tema da Fenearte 2026. O projeto faz referência à obra do mestre Espedito Seleiro, reconhecido nacionalmente pelo trabalho artesanal em couro e pela criação de técnicas próprias de tingimento do material.

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