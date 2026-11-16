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encontro Sebrae reúne cadeia automotiva de Pernambuco para debater futuro do setor Primeiro fórum estadual acontece em 19 de novembro, no Recife, e marca o encerramento do ciclo inicial de projeto de encadeamento produtivo que prevê atender 140 empresas

Com foco nas transformações do mercado automotivo e no fortalecimento dos pequenos negócios do setor, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pernambuco, com o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Pernambuco (Sindirepa-PE) e a Ekko Parts, realizam o 1º Fórum Estadual Automotivo de Pernambuco. O evento acontece dia 19 de novembro, no Recife Expo Center, das 13h às 22h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae.

Com o tema “Juntos Movemos o Futuro do Setor”, o evento reunirá representantes da cadeia automotiva para discutir tendências, compartilhar conhecimentos e ampliar as oportunidades de desenvolvimento e competitividade do setor.

A iniciativa marca o encerramento do ciclo inicial do projeto de Encadeamento Produtivo da Ekko Parts. A proposta é reunir oficinas participantes das atividades desenvolvidas ao longo do ano, incluindo o programa Oficina Legal, eventos técnicos e ações de acesso ao mercado em apresentações e debates, com atenção às tendências, às novas tecnologias e às mudanças projetadas.

“Estamos falando de um projeto que alcança empresas de diferentes regiões de Pernambuco e que representa um avanço para o segmento automotivo no estado. O fórum será uma oportunidade de reunir os participantes, compartilhar o que construímos ao longo do ano e discutir os caminhos que se abrem para o futuro”, destaca Henrique Malaquias, gestor estadual de Indústria do Sebrae/PE.

Encadeamento produtivo

Estratégia do Sebrae que aproxima pequenos negócios de empresas-âncora, o Encadeamento Produtivo busca fortalecer a competitividade das empresas e ampliar suas oportunidades de mercado. Em Pernambuco, o projeto desenvolvido com a Ekko Parts conta com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão e prevê o atendimento de cerca de 140 empresas, por meio de qualificações, consultorias e ações voltadas ao aprimoramento da gestão e da produtividade.

Entre as frentes de atuação está o programa Oficina Legal, direcionado ao fortalecimento das oficinas de reparação automotiva. O projeto ainda promoveu eventos técnicos em municípios como Recife, Garanhuns, Caruaru, Serra Talhada, Araripina e Petrolina, ampliando o acesso dos empreendedores à informação e à atualização profissional.

Programação

14h | Abertura oficial

14h30 | Economia Circular Automotiva: Novos Caminhos, Novos Negócios e Oportunidades para o Setor

Palestrante: Representante da Stellantis/Centro de Desmontagem Veicular (Circular Auto Peças).

15h40 | Projeto Águia

Apresentação da iniciativa social que oferece cursos gratuitos de capacitação profissional, especialmente em mecânica automotiva, para jovens em situação de vulnerabilidade. Palestrante: Antônio Soares.

16h15 | Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial

Transformação dos negócios, inteligência artificial, produtividade e novos modelos de negócio. Palestrante: Felipe Pereira.

17h10 | Painel: NR-1 — Além da Norma: O Novo Jeito de Cuidar das Pessoas

Participantes: Sesi, Senai, IEL e Instituto Movimento.

17h50 | Como Ter uma Oficina Rica em Vendas

Liderança, cultura empresarial, formação de equipes, produtividade e retenção de talentos. Palestrante: Carlos Forte.

19h | Mulheres de Sucesso no Setor Automotivo

Palestrante: Niela Marques.

Convidadas: Aleteia de Abreu (Maxtroc), Cristina (ImportCar), Flávia (L Auto Serv. Car), Samanta da Silva (Recife Car) e Débora Tomaz de Nery (Nery Automáticos).

20h10 | Talk-show: Sua oficina está pronta para o mercado que já chegou?

Participantes: Jeison Cocianji, Gregório Ellves (ImportCar), Kleybson Lucena (Lucena Auto Service), Leandro Lucena (L Auto Serv. Car), Leonardo Fernandes (Fator Premium) e Ramises Nery (Nery Automáticos).

21h | Encerramento

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