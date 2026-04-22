Capacitação e serviços: confira a programação do Sebrae Transforma Mais no Recife
Marcada para o dia 24, a segunda edição do projeto inclui atendimentos nas áreas de cidadania, saúde e bem-estar, além de orientações sobre empreendedorismo
Promover oportunidades de crescimento pessoal e profissional para quem mais precisa são objetivos da 2ª edição do Sebrae Transforma Mais - Impacto que constrói futuros. Com o evento, a entidade vai oferecer serviços e capacitações gratuitos nas áreas de saúde, beleza e bem-estar, empreendedorismo e cidadania. A ação será nesta sexta-feira (24), das 8h às 16h30, na sede do Sebrae-PE, na Ilha do Retiro, e tem como público-alvo moradores de comunidades vulneráveis da cidade.
O evento é aberto ao público, mas as vagas para orientações e serviços são limitadas, oferecidas por ordem de chegada.
A iniciativa também conecta instituições públicas e privadas, ampliando o acesso da população a serviços essenciais e incentivando o empreendedorismo como ferramenta de transformação social.
"O Sebrae Transforma Mais nasceu para levar oportunidade, dignidade e conhecimento para quem mais precisa. Nesta segunda edição, ampliamos esse movimento, conectando ainda mais parceiros e soluções para potencializar oportunidades e abrir caminhos nas comunidades. Aqui, a gente mostra que empreendedorismo também é inclusão, é acesso e é transformação de vidas", diz Ricardo Arruda, especialista do Sebrae/PE em ESG.
São parceiros da ação: Sesc, Senac, Sesi, IEL, CIEE, Grau Técnico, Ministério Público, Programa Nacional de Imunização, e Prefeitura do Recife, por meio do Arena GO Recife.
O Sebrae Transforma Mais – Impacto que constrói futuros integra a agenda de ESG (Ambiental, Social e Governança) da instituição e o Programa Plural Comunidades, com foco no fortalecimento do desenvolvimento territorial, inclusão produtiva e promoção da cidadania ativa.
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O projeto surgiu da percepção dos profissionais da entidade, que identificaram a grande quantidade de pessoas que deixavam de empreender ou formalizar seu negócio simplesmente por não terem documentação básica, como carteira de identidade e CPF.
Serviços que serão oferecidos
Documentação e registro pessoais:
Emissão de 1ª via de documento de identidade (RG)
Certidão de Nascimento
Certidão de Casamento
Atendimento social e jurídico:
Orientação jurídica
Orientação e mediação
Orientação Previdenciária - INSS
Atendimento Psicológico
Estética e cuidados pessoais:
Massoterapia
Corte de cabelo
Limpeza de pele
Saúde e bem-estar:
Testes rápidos (Pressão Arterial e Glicemia)
Orientação sobre Saúde Bucal – Escovação de dentes
Vacinação (gripe e covid)
Atendimento fisioterapêutico
Avaliação física
Atendimento nutricional
Aferição IMC
Ginástica laboral
Aula de ritmo
Oportunidades educacionais e desenvolvimento:
Oficinas de empreendedorismo
Orientação empresarial
Educação, emprego e renda:
Atendimento EJA
Agência de emprego
Orientação e cadastro para Estágio
Orientação e cadastro para Jovem Aprendiz
Lazer:
Recreação