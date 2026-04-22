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Evento Capacitação e serviços: confira a programação do Sebrae Transforma Mais no Recife Marcada para o dia 24, a segunda edição do projeto inclui atendimentos nas áreas de cidadania, saúde e bem-estar, além de orientações sobre empreendedorismo

Promover oportunidades de crescimento pessoal e profissional para quem mais precisa são objetivos da 2ª edição do Sebrae Transforma Mais - Impacto que constrói futuros. Com o evento, a entidade vai oferecer serviços e capacitações gratuitos nas áreas de saúde, beleza e bem-estar, empreendedorismo e cidadania. A ação será nesta sexta-feira (24), das 8h às 16h30, na sede do Sebrae-PE, na Ilha do Retiro, e tem como público-alvo moradores de comunidades vulneráveis da cidade.

O evento é aberto ao público, mas as vagas para orientações e serviços são limitadas, oferecidas por ordem de chegada.

A iniciativa também conecta instituições públicas e privadas, ampliando o acesso da população a serviços essenciais e incentivando o empreendedorismo como ferramenta de transformação social.

"O Sebrae Transforma Mais nasceu para levar oportunidade, dignidade e conhecimento para quem mais precisa. Nesta segunda edição, ampliamos esse movimento, conectando ainda mais parceiros e soluções para potencializar oportunidades e abrir caminhos nas comunidades. Aqui, a gente mostra que empreendedorismo também é inclusão, é acesso e é transformação de vidas", diz Ricardo Arruda, especialista do Sebrae/PE em ESG.

São parceiros da ação: Sesc, Senac, Sesi, IEL, CIEE, Grau Técnico, Ministério Público, Programa Nacional de Imunização, e Prefeitura do Recife, por meio do Arena GO Recife.

O Sebrae Transforma Mais – Impacto que constrói futuros integra a agenda de ESG (Ambiental, Social e Governança) da instituição e o Programa Plural Comunidades, com foco no fortalecimento do desenvolvimento territorial, inclusão produtiva e promoção da cidadania ativa.

O projeto surgiu da percepção dos profissionais da entidade, que identificaram a grande quantidade de pessoas que deixavam de empreender ou formalizar seu negócio simplesmente por não terem documentação básica, como carteira de identidade e CPF.

Serviços que serão oferecidos

Documentação e registro pessoais:

Emissão de 1ª via de documento de identidade (RG)

Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

Atendimento social e jurídico:

Orientação jurídica

Orientação e mediação

Orientação Previdenciária - INSS

Atendimento Psicológico

Estética e cuidados pessoais:

Massoterapia

Corte de cabelo

Limpeza de pele

Saúde e bem-estar:

Testes rápidos (Pressão Arterial e Glicemia)

Orientação sobre Saúde Bucal – Escovação de dentes

Vacinação (gripe e covid)

Atendimento fisioterapêutico

Avaliação física

Atendimento nutricional

Aferição IMC

Ginástica laboral

Aula de ritmo

Oportunidades educacionais e desenvolvimento:

Oficinas de empreendedorismo

Orientação empresarial

Educação, emprego e renda:

Atendimento EJA

Agência de emprego

Orientação e cadastro para Estágio

Orientação e cadastro para Jovem Aprendiz

Lazer:

Recreação

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