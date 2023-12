A- A+

EVENTO Sebrae/PE apresenta soluções inovadoras para startups e pequenos negócios no Movimenta Indústria PE Além de networking entre as empresas, evento, nesta terça-feira (12), vai promover discussões sobre o futuro das indústrias pernambucanas

O Sebrae Pernambuco, reforçando o potencial dos microempreendedores que investem em ideias inovadoras e assim, movimentam a economia de seus territórios, realiza, nesta terça-feira (12), o Movimenta Indústria PE, das 8h30 às 17h.

O evento, no Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel), no Recife, conta com a parceria da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e visa proporcionar networking e discutir oportunidades para o futuro das indústrias pernambucanas.

São esperados donos de startups, empresários do ramo da indústria, fornecedores, pesquisadores, estudantes e demais pessoas interessadas em inovação tecnológica aplicada à indústria. Durante o Movimenta Indústria PE, os participantes terão a oportunidade de conhecer programas e editais disponíveis, além dos que estão sendo planejados com o objetivo de fomentar e acelerar a indústria pernambucana.

“A ideia é mostrar como a indústria pode se modernizar e aplicar inovação no seu processo fabril para aumentar a sua competitividade. É uma ótima oportunidade para saber o que está disponível no mercado e como isso pode ser útil para esse braço tão forte da nossa economia”, destaca Thiago Suruagy, gerente de Negócios Inovadores do Sebrae/PE.

O Sebrae acompanhou de perto muitos dos negócios que estarão no evento. “Nossa atuação é, principalmente, junto às startups que estarão lá apresentando as suas ideias para potenciais clientes. Elas participaram dos nossos programas, capacitações e hoje podemos dizer que estão prontas para acessar o mercado. Também estaremos apoiando os pequenos negócios da indústria e mostrando as nossas soluções para os empreendedores”, completa Suruagy.

O Movimenta Indústria PE vai contar com um dia completo de atividades, incluindo palestras com representantes de empresas, líderes de parques tecnológicos, entidades parceiras, governo estadual e academia. Serão mais de oito horas de ações em um evento que une oportunidade, conhecimento e conexões em um só lugar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link. A programação completa também pode ser acessada na página.

Serviço:

O que: Movimenta Indústria PE

Quando: 12 de dezembro (terça-feira), das 8h30 às 17h

Onde: Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel). Rua Ministro Mario Andreaza s/n- Várzea, Recife/PE

