Sebrae/PE seleciona projetos para Edital de Economia Criativa

Até o dia 31 de março de 2023 estão abertas as inscrições para a 2ª edição do edital de Seleção Pública de Propostas para Apoio a Projetos de Inovação e Empreendimentos de Economia Criativa. No total, 23 projetos serão apoiados no programa, dos segmentos de Artesanato, Audiovisual, Games, Moda Autoral e Música. Para inscrever-se, é necessário se cadastrar pelo site.

O edital conta com três etapas, sendo elas: a submissão de projetos dentro do período de inscrição, seguida pela análise de projetos, divulgação do resultado da análise das propostas e apresentação de recursos. No total, serão distribuídos R$500 mil em recursos, direcionados para os 23 selecionados.

As vagas para os projetos foram distribuídas em: cinco vagas para projetos de artesanato (desenvolvimento de arranjos produtivos artesanais), cinco de audiovisual (produção de filmes, documentários e etc.), cinco de games (desenvolvimento de jogos digitais com fins recreativos ou educacionais), quatro de moda autoral (desenvolvimento de coleções de moda autoral, assinadas por estilistas locais) e mais quatro de música (produção de músicas, videoclipes, festivais ou shows).

Para participar da seleção é necessário que a pessoa jurídica esteja constituída há pelo menos um ano como MEI (Microempreendedor individual), faturando até R$81 mil por ano; ME (Microempresa), faturando até R$360 mil por ano; ou EPP (Empresas de Pequeno Porte), faturando até R$4,8 milhões por ano. Quem ainda não sabe como construir seu projeto em Economia Criativa, mas tem interesse em participar, pode participar das oficinas oferecidas pelo Sebrae.

“Nos dias 13, 20 e 27 de março vamos realizar as Oficinas de elaboração de projetos para captação de recursos, explicando as regras e como fazer um bom plano de trabalho. A oficina vai ajudar a modelar esses projetos de acordo com o que pede o nosso Edital”, explica Verônica Ribeiro, analista do Sebrae.

As oficinas terão duração de oito horas e são destinadas às pessoas interessadas em apresentar seus projetos e assim, participarem da seleção de forma mais assertiva. As inscrições para as Oficinas podem ser feitas gratuitamente na Loja Virtual do Sebrae.

Todo o cronograma de avaliação dos projetos e de análise dos recursos será finalizado no dia 24/04/2023, quando será divulgado o resultado final do certame.

No período de 02 a 12/05/2023 serão assinados os convênios para que ocorra o repasse dos recursos. A execução dos projetos deve ocorrer entre os dias 15/05/2023 e 15/12/2023. Por fim, a prestação de contas dos convênios será realizada entre os dias 02 e 15/01/2024.

