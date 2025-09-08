Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAS

Secom: Cúpula do Brics discutiu enfrentamento a medidas unilaterais no comércio internacional

"Diante da crescente instabilidade internacional, tanto no campo econômico como no político, o BRICS reafirmou seu compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo", afirmou a Secretaria de Comunicação

Reportar Erro
Brics 2025Brics 2025 - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência do Brasil (Secom) disse que a cúpula virtual dos países membros do Brics, realizada nesta segunda-feira, 8, por videoconferência, serviu para discutir "visões sobre como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do Brics"

Em nota divulgada logo após o fim da reunião, por volta das 11 horas, a Secom afirmou que o bloco reafirmou compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo - que tem sido um dos principais focos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seus discursos nos últimos meses.

Leia também

• Frente a Trump, Brics rejeita o protecionismo

• Líderes do Brics discutem como ampliar mecanismos de comércio no bloco

• Lula denuncia ao Brics uma "chantagem tarifária" em plena guerra comercial com Trump

"Diante da crescente instabilidade internacional, tanto no campo econômico como no político, o BRICS reafirmou seu compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo, bem como com a reforma das instituições internacionais", afirmou a Secom.

"Os países do bloco realizaram um balanço abrangente da atual situação mundial. Houve consenso sobre a necessidade de avançar rumo a uma ordem internacional mais justa, equilibrada e inclusiva, capaz de refletir as transformações em curso e responder de maneira mais eficaz às demandas do Sul Global", declarou.

A Secom disse que o bloco "permanecerá empenhado em contribuir ativamente para a paz, para a defesa do multilateralismo e para a construção de soluções coletivas para os desafios globais".

A reunião acabou por volta das 11 horas. O encontro foi fechado, mas a Presidência da África do Sul divulgou trecho da fala de Ramaphosa em seu canal do YouTube.

As falas dos demais líderes não foi divulgada. Pelo trecho do governo sul-africano, foi possível identificar os líderes presentes. Além dos já citados, estavam na videoconferência:

- Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, presidente do Egito;

- Prabowo Subianto, presidente da Indonésia;

- Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro dos Emirados Árabes;

- Taye Atske Selassie, presidente da Etiópia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter